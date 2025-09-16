"Шахеди" вдарили по Харкову вперше за тиждень: ЗС РФ обстріляли історичну будівлю в центрі (фото)

Удень 16 вересня окупанти атакували центр Харкова "Шахедами": під удар потрапив район ринку, постраждали троє людей.

Удень 16 вересня російська армія атакувала Харків "Шахедами", унаслідок вибухів постраждало троє людей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його даними, приліт дрона припав на межі Слобідського та Основ'янського районів міста.

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, росіяни атакували місто кількома БПЛА, частину з них вдалося збити. У Слобідському районі пошкоджено дах і одне з перекриттів двоповерхової адміністративної будівлі.

Постраждали двоє людей, які в момент удару перебували на вулиці. Цей об'єкт не мав відношення до військової або оборонної промисловості.

Харків прожив 7 днів без обстрілу

"Це виключно цивільна будівля в центральній частині міста. Очевидно, що метою ворога було ураження максимальної кількості мирних людей", — зазначив глава ОВА.

Пізніше Терехов в інтерв'ю "Суспільному" розповів, що "Шахед" ударив по навчальному закладу. Будівля є цінною історичною спорудою.

"На щастя, жертв немає, але три людини звернулися до лікарів по медичну допомогу. Працюють пожежники. Вдалося локалізувати пожежу на даху. Поруч розташований ринок, де дуже багато людей перебувало", — повідомив мер.

Місцеві пабліки поширили відео прильоту дрона в один із корпусів Національного фармацевтичного університету біля Кінного ринку.

Терехов 15 вересня писав, що Харків прожив 7 днів без обстрілу. Однак він попередив, що війна триває, а ворог — цинічний і безжальний.

"Загроза з неба нікуди не зникла. Дуже хочеться вірити, що така тиха динаміка — без атак, без людських втрат і без нових руйнувань — знову стане нормою життя харків'ян", — підкреслив він.

За тиждень повітряна тривога в Харкові сумарно тривала майже 37 годин. В області цей показник вищий — понад 80 годин.

Нагадаємо, у Харкові підготували сім підземних шкіл для навчання офлайн. З цією метою в місті переобладнали шість станцій метро.

Росіяни 18 серпня вдарили "Шахедами" по житловій багатоповерхівці в Індустріальному районі Харкова. Унаслідок атаки загинула маленька дитина.