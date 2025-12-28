Железная дорога стала "слабым местом" Украины: в 2025 россияне атаковали 1100 раз, — WSJ

В 2025 году Россия существенно усилила удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, пытаясь парализовать ключевую логистическую артерию страны, через которую перевозится более 60% всех грузов, а также военная техника и личный состав Сил обороны.

С начала года Вооруженные силы РФ совершили более 1100 атак на объекты железнодорожной инфраструктуры. Это почти столько же, сколько за два предыдущих года полномасштабной войны вместе взятых — в 2023 и 2024 годах. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные "Укрзализныци".

Под ударами оказались поезда, депо, диспетчерские центры, железнодорожные мосты, а также подстанции, обеспечивающие электроснабжение сети.

Особое внимание Россия уделяет южным маршрутам, которые используются для экспорта зерна и другой продукции через порты Черного моря, отмечает издание. Эти направления имеют стратегическое значение как для украинской экономики, так и для глобальной продовольственной безопасности.

Відео дня

По оценкам "Укрзализныци", с начала полномасштабного вторжения ущерб от российских атак превысил 5,8 млрд долларов. При этом в компании отмечают, что реальные затраты на восстановление инфраструктуры будут значительно выше из-за масштабов разрушений и необходимости дополнительных мер защиты.

"Это война против железных дорог, которая представляет собой целенаправленные, структурированные, тщательно спланированные и сконцентрированные усилия по прекращению работы системы. Практически каждое звено в цепочке становится мишенью", — заявил глава "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Объекты "Укрзализныци", которые подверглись атакам РФ в 2025 году Фото: wsj.com

Обозреватели The Wall Street Journal отметили, что в первые месяцы вторжения Россия избегала массированных ударов по железным дорогам, рассчитывая использовать их в случае захвата контроля над Украиной. Однако теперь, на фоне попыток давления на Киев с целью навязать собственные условия завершения войны, железнодорожная инфраструктура стала одной из приоритетных целей.

Несмотря на угрозы, "Укрзализныця" продолжает работу, усиливая меры безопасности. Машинисты поездов на опасных направлениях, в частности в Херсонской области, работают в защитных касках. Крыши поездов оснащаются системами подавления беспилотников, а подстанции укрепляются бетонными конструкциями для минимизации последствий ударов.

Важно

"Атакуют одну подстанцию за другой": почему ВС РФ усилили удары по украинской железной дороге — FT

Однако возможности защиты остаются ограниченными, особенно на узловых станциях в прифронтовых регионах. Так, станция Лозовая в Харьковской области неоднократно становилась целью российских атак.

"Мы просто бросаем все, когда звучит сирена воздушной тревоги. Приоритетом является защита жизни", — сказала Нина Забела, начальник железнодорожной станции Лозовая, где она работает уже 32 года.

Авторы материала подчеркнули, что железные дороги остаются критически важными для Украины — как для экономики, так и для обороны страны. Именно по ним в первые месяцы войны эвакуировали миллионы граждан, а мировые лидеры до сих пор прибывают в Киев железнодорожным транспортом, демонстрируя поддержку Украине.

Напомним, в декабре Вооруженные силы РФ нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Фастове. В результате попадания здание вокзала практически полностью уничтожено, повреждены пригородные локомотивы и инфраструктура депо.