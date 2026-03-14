РФ масовано атакувала енергетику: де запроваджені екстрені відключення світла

В ніч на 14 березня росіяни здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Києва та Київської області. Внаслідок цього відбулися екстрені відключення світла в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

Внаслідок масованої атаки змінено час та обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії. У частині регіонів України з 08:00 запроваджені графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів, які діятимуть до кінця поточної доби, повідомляють у Міністерстві енергетики.

Згідно з заявою НЕК "Укренрго", аварійно-відновлювальні роботи вже розпочато у місцях, де це дозволяє безпекова ситуація.

У зв'язку з погодними умовами, користування потужними електроприладами просять перенести на денний час: з 11:00 до 16:00. Це період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Укренерго просять про ощадливе споживання електроенергії, зокрема обмежити користування потужними електроприладами у вечірній час, а саме у період з 17:00 до 22:00.

Тим часом, кияни в соцмережах скаржаться на стрибки напруги до понад 250 В, що значно перевищує звичні 230 В, а на Оболоні зафіксовано напругу понад 700 В.

Відключення світла запроваджені після обстрілу України

Уночі відбулася чергова комбінована атака на енергосистему України. Згідно з повідомленням Повітряних Сил України, для нападу ворог використав 498 засобів повітряного нападу, зокрема протикорабельні ракети "Циркон", балістичні ракети Іскандер-М/С-400, крилаті ракети "Калібр" та Х-101, керовані авіаційні ракети Х-59/69 та понад 400 ударних БПЛА.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів.

