Комбінована атака РФ на Київщину: пошкоджено близько 30 об'єктів, є загиблі (фото)

Від ворожого обстрілу, який стався у ніч на 14 березня, постраждали 15 жителів Київщини. Кількість загиблих зросла до 4 людей.

Троє з постраждалих внаслідок комбінованої атаки РФ перебувають у важкому стані, двох людей оперують. Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник.

Наслідки атаки зафіксовані у чотирьох районах області, найбільше пошкоджень у Обухівському та Броварському районах. Наразі місцева влада має інформацію про близько 30 пошкоджених об’єктів, зокрема житлові будинки, заклади освіти, підприємства та обʼєкти критичної інфраструктури.

Броварський район:

пошкоджені два приватні будинки, гуртожиток, нежитлові, офісні та виробничі будівлі, приміщення ресторану, гаражний кооператив та автомобілі.

Бучанський район:

пошкоджено приватний будинок.

Вишгородський район:

пошкоджені багатоповерхівка та складські приміщення.

Обухівський район:

пошкоджено дві школи та дитячий садок, три приватні житлові будинки, багатоповерхівку, нежитлові та виробничі приміщення.

"Інформація щодо руйнувань продовжує надходити. Кількість постраждалих, на жаль, зростає", — зазначив Микола Калашник, додавши, що на місцях подій працюють рятівники, медики, поліція та комунальні служби.

Удар по Київщині: інформація від екстрених служб

Росіяни атакували чотири райони області, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Наслідки удару Фото: ДСНС

Броварський район

У Броварах влучили у житлові, складські та виробничі приміщення. З пошкодженої будівлі гуртожитку рятувальники евакуювали 3 постраждалих, двоє людей загинули.

Бучанський район

У с. Стоянка на території садового товариства ліквідовано пожежу в приватному будинку.

У с. Погреби загорілася покрівля ресторану.

Вишгородський район

У с. Нові Петрівці зруйновані складські будівлі. Одна людина загинула, ще одна отримала травми.

Обухівський район

У м. Українка через падіння уламків горіла покрівля 9-поверхівки.

У м. Обухів та с. Тарасівка сталися займання у приватних житлових будинках.

Наслідки удару Фото: Нацполіція України

У Вишгородському районі, своєю чергою інформують у поліції, пошкоджено складське приміщення та вантажний автомобіль. Загинув чоловік, ще двох людей госпіталізовано.

На Обухівщині пошкоджено покрівлю багатоповерхового будинку та ліфтову шахту.

У Броварах пошкоджено складські приміщення, гуртожиток, теплицю, два приватні будинки та відділення пошти. Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення.

На Білоцерківщині пошкоджено господарську будівлю.

Постраждала багатоповерхівка

За процесуального керівництва прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ст. 438 КК України).

Скільки ракет та БПЛА випустили росіяни

Загалом, як повідомили у Повітряних Силах, радіотехнічними військами було зафіксовано 498 засобів повітряного нападу, якими противник завдав комбінованого удару по Україні.

Кількість ворожих цілей Фото: Повітряні сили ЗСУ

Росіяни випустили 2 протикорабельні ракети "Циркон", 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 25 крилатих ракет "Калібр", 24 крилаті ракети Х-101, 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 430 ударних БпЛА, з яких близько 250 – "Шахеди".

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:

1 протикорабельну ракету "Циркон";

7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

25 крилатих ракет "Калібр";

24 крилаті ракети Х-101;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

402 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях. Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється, повідомили у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня РФ атакувала Україну балістикою та "Шахедами". Було відомо про двох загиблих у Броварському районі людей.

По Київщині, зокрема, ЗС РФ вдарили чотирма крилатими ракетами "Циркон", 14 балістичними ракетами "Іскандер", 16 крилатими ракетами "Калібр", 25 крилатими ракетами Х-101 та БпЛА.