РФ била по Україні "Цирконами", "Іскандерами" та "Калібрами": наслідки нічного удару окупантів

У ніч на 14 березня російські війська завдали комбінованого удару по Україні, застосовуючи різні види озброєння: ракети, КАБи та ударні БПЛА. Основний удар був спрямований на Київську область.

Ціллю окупантів була енергетична інфраструктура Київщини, повідомили монітори.

"Ворог впродовж ночі активно атакував Київщину різними засобами нападу. Основна мета — енергетична інфраструктура. Основні удари прийшлись на Обухівський, Броварський та Бучанський райони Київщини", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по вищезазначених районах Київської області ЗС РФ вдарили:

чотирьма крилатими ракетами "Циркон";

щонайменше 14 балістичними ракетами "Іскандер";

до 16 крилатих ракет типу "Калібр";

до 25 крилатих ракет Х-101.

також ворог атакував Київщину ударними БпЛА (кількість не уточнена).

Водночас начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що руйнувань та втрат зазнали п'ять районів регіону:

у Броварському районі загинуло двоє людей. Там пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення;

у Вишгородському районі постражадал одна людина;

в Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, біля будинку загорілися автомобілі;

у Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку;

у Вишгородському районі горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко зазначив, що у місті відомо про чотирьох постраждалих через російський удар по місту та двох загиблих.

"Наразі маємо наступну уточнену та підтверджену інформацію щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки — двоє загиблих, чотири особи отримали ушкодження. Люди продовжують звертатися до лікарень, тому точну інформацію щодо кількості поранених буде надано пізніше", — наголосив Сапожко.

Ближче до 7-ранку Микола Калашник уточнив, що кількість загиблих на Київщині зросла до трьох.

"Ще одну людину ворог убив у Вишгородському районі", — пояснив Калашник.

На момент публікації матеріалу інформація щодо інших наслідків російської атаки у ніч на 14 березня уточнювалась.

13 березня в Центрі протидії дезінформації попередили українців про підготовку нового обстрілу.