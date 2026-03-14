РФ била по Украине "Цирконами", "Искандерами" и "Калибрами": последствия ночного удара оккупантов
В ночь на 14 марта российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, применяя различные виды вооружения: ракеты, КАБы и ударные БПЛА. Основной удар был направлен на Киевскую область.
Целью оккупантов была энергетическая инфраструктура Киевщины, сообщили мониторы.
"Враг в течение ночи активно атаковал Киевскую область различными средствами нападения. Основная цель — энергетическая инфраструктура. Основные удары пришлись на Обуховский, Броварской и Бучанский районы Киевской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по вышеупомянутым районам Киевской области ВС РФ ударили:
- четырьмя крылатыми ракетами "Циркон";
- не менее 14 баллистическими ракетами "Искандер";
- до 16 крылатых ракет типа "Калибр";
- до 25 крылатых ракет Х-101.
- также враг атаковал Киевскую область ударными БпЛА (количество не уточнено).
В то же время начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что разрушения и потери понесли пять районов региона:
- в Броварском районе погибли два человека. Там повреждены здание общежития, производства и складские помещения;
- в Вышгородском районе постражадал один человек;
- в Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили;
- в Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома;
- в Вышгородском районе горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом.
Городской голова Броваров Игорь Сапожко отметил, что в городе известно о четырех пострадавших из-за российского удара по городу и двух погибших.
"Сейчас имеем следующую уточненную и подтвержденную информацию о пострадавших в результате вражеской атаки — двое погибших, четыре человека получили повреждения. Люди продолжают обращаться в больницы, поэтому точная информация о количестве раненых будет предоставлена позже", — подчеркнул Сапожко.
Ближе к 7 утра Николай Калашник уточнил, что количество погибших на Киевщине возросло до трех.
"Еще одного человека враг убил в Вышгородском районе", — пояснил Калашник.
На момент публикации материала информация о других последствиях российской атаки в ночь на 14 марта уточнялась.
13 марта в Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев о подготовке нового обстрела.