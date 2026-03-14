Комбинированная атака РФ на Киевщину: повреждено около 30 объектов, есть погибшие (фото)

От вражеского обстрела, который произошел в ночь на 14 марта, пострадали 15 жителей Киевщины. Количество погибших возросло до 4 человек.

Трое из пострадавших в результате комбинированной атаки РФ находятся в тяжелом состоянии, двух человек оперируют. Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.

Последствия атаки зафиксированы в четырех районах области, больше всего повреждений в Обуховском и Броварском районах. Сейчас местные власти располагают информацией об около 30 поврежденных объектах, в том числе жилых домах, учебных заведениях, предприятиях и объектах критической инфраструктуры.

Броварской район:

повреждены два частных дома, общежитие, нежилые, офисные и производственные здания, помещения ресторана, гаражный кооператив и автомобили.

Бучанский район:

поврежден частный дом.

Вышгородский район:

повреждены многоэтажка и складские помещения.

Обуховский район:

повреждены две школы и детский сад, три частных жилых дома, многоэтажка, нежилые и производственные помещения.

"Информация о разрушениях продолжает поступать. Количество пострадавших, к сожалению, растет", — отметил Николай Калашник, добавив, что на местах событий работают спасатели, медики, полиция и коммунальные службы.

Удар по Киевской области: информация от экстренных служб

Россияне атаковали четыре района области, информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели осматривают дом на Киевщине Фото: ГСЧС Последствия удара Фото: ГСЧС

Броварской район

В Броварах попали в жилые, складские и производственные помещения. Из поврежденного здания общежития спасатели эвакуировали 3 пострадавших, два человека погибли.

Бучанский район

В с. Стоянка на территории садового общества ликвидирован пожар в частном доме.

В с. Погребы загорелась кровля ресторана.

Вышгородский район

В с. Новые Петровцы разрушены складские здания. Один человек погиб, еще один получил травмы.

Обуховский район

В г. Украинка из-за падения обломков горела кровля 9-этажки.

В г. Обухов и с. Тарасовка произошли возгорания в частных жилых домах.

Правоохранители на месте удара Фото: Нацполиция Украины Последствия удара Фото: Нацполиция Украины

В Вышгородском районе, в свою очередь информируют в полиции, повреждено складское помещение и грузовой автомобиль. Погиб мужчина, еще два человека госпитализированы.

На Обуховщине повреждена кровля многоэтажного дома и лифтовая шахта.

В Броварах повреждены складские помещения, общежитие, теплица, два частных дома и отделение почты. Погибли три человека, еще восемь получили ранения.

На Белоцерковщине повреждено хозяйственное здание.

Пострадала многоэтажка

Под процессуальным руководством прокуратуры начато уголовное производство по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ст. 438 УК Украины).

Сколько ракет и БПЛА выпустили россияне

Всего, как сообщили в Воздушных Силах, радиотехническими войсками было зафиксировано 498 средств воздушного нападения, которыми противник нанес комбинированный удар по Украине.

Количество вражеских целей Фото: Воздушные силы ВСУ

Россияне выпустили 2 противокорабельные ракеты "Циркон", 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 25 крылатых ракет "Калибр", 24 крылатые ракеты Х-101, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 430 ударных БпЛА, из которых около 250 — "Шахеды".

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей — 58 ракет и 402 беспилотника различных типов:

1 противокорабельную ракету "Циркон";

7 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

25 крылатых ракет "Калибр";

24 крылатые ракеты Х-101;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

402 вражеских БпЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 7 локациях. Информация о четырех вражеских ракетах уточняется, сообщили в ВС ВСУ.

Напомним, в ночь на 14 марта РФ атаковала Украину баллистикой и "Шахедами". Было известно о двух погибших в Броварском районе людей.

По Киевской области, в частности, ВС РФ ударили четырьмя крылатыми ракетами "Циркон", 14 баллистическими ракетами "Искандер", 16 крылатыми ракетами "Калибр", 25 крылатыми ракетами Х-101 и БпЛА.