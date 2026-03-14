РФ массированно атаковала энергетику: где введены экстренные отключения света

В ночь на 14 марта россияне осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Киева и Киевской области. Вследствие этого произошли экстренные отключения света в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.

В результате массированной атаки изменены время и объем применения мер ограничения потребления электроэнергии. В части регионов Украины с 08:00 введены графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей, которые будут действовать до конца текущих суток, сообщают в Министерстве энергетики.

Согласно заявлению НЭК "Укрэнерго", аварийно-восстановительные работы уже начаты в местах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В связи с погодными условиями, пользование мощными электроприборами просят перенести на дневное время: с 11:00 до 16:00. Это период наиболее эффективной работы солнечных электростанций. Укрэнерго просят об экономном потреблении электроэнергии, в частности ограничить пользование мощными электроприборами в вечернее время, а именно в период с 17:00 до 22:00.

Между тем, киевляне в соцсетях жалуются на скачки напряжения до более 250 В, что значительно превышает привычные 230 В, а на Оболони зафиксировано напряжение более 700 В.

Отключения света введены после обстрела Украины

Ночью состоялась очередная комбинированная атака на энергосистему Украины. Согласно сообщению Воздушных Сил Украины, для нападения враг использовал 498 средств воздушного нападения, в частности противокорабельные ракеты "Циркон", баллистические ракеты Искандер-М/С-400, крылатые ракеты "Калибр" и Х-101, управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и более 400 ударных БПЛА.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей — 58 ракет и 402 беспилотника различных типов.

