Обстрел Киева: ВС РФ запустили крылатые ракеты и "Шахеды", работала ПВО

Утром 16 марта Вооруженные силы Российской Федерации запустили, ориентировочно, четыре крылатые ракеты по Киеву, заявили мониторинговые паблики. Воздушные силы предупредили о скоростной цели, которая залетела из Черниговской области, а местные власти — о работе средств противовоздушной обороны. На видео с места событий — дым из-за падения обломков возле Монумента Независимости. Над какими районами Киева и Киевской области заметили российские средства поражения и как отработала ПВО?

Около 3 ч 16 марта дроны-камикадзе ВС РФ зашли на территорию Украины в районе Черниговской, Сумской, Харьковской областей, говорится в серии сообщений в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Около 8-9 ч мониторинговые паблики заявили о возможной угрозе ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и о возможном ударе российских крылатых или баллистических ракет.

Около 9:06 крылатая ракета РФ пролетела в районе Нежина в сторону Киева, предупредил Telegram-канал представителя сил обороны "Николаевский Ванек". Также указывалось, что она подошла к столице со стороны Вышгорода и Броваров. Впоследствии информацию уточнили: к городу направлялось суммарно три крылатые ракеты. Уже в 9:13 — сообщение о сбитии этих ракет и о работе средств ПВО по семи "Шахедам", которые долетели до столицы, пролетев, ориентировочно, 200-300 от границы.

Відео дня

Между тем мониторинговый канал "еРадар" уточнил, что по Киеву могла ударить новейшая крылатая ракета "Изделие-30", которая по конструктивным особенностям похожа на "Искандер", весит полторы тонны и летит на 400 км. Воздушные силы ВСУ пока не подтвердили, что россияне применили именно это средство поражения.

В то же время, вокруг Киева и над Киевом продолжают видеть "Шахеды" и слышат работу ПВО. Мэр столицы Виталий Кличко написал об отработке ПВО около 9 часов. Российские БпЛА заметили возле Русановки, Печерска, Вышгорода, над Гидропарком, Выдубичами, Голосеевским районом, Бучей, Гостомелем, Троещиной, Оболонью, Позняками, Выдубичами и др.

Обстрел Киева — траектория движения "Шахедов" на столицу 16 марта Фото: єРадар/Telegram

В 9:43 Кличко проинформировал граждан об итогах российской атаки. Выяснилось, что ПВО работало над Оболонью: в центре столицы упали обломки БпЛА РФ. Кроме того, еще два района попали под удар россиян. В Соломенском районе Киева обломки упали в зону нежилой застройки, в Святошинском — возгорание травы. О пострадавших данных нет.

Новость дополняется...