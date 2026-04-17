"Стратегическая задача": Украина планирует производить собственные системы и ракеты ПВО, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах создания собственного производства противовоздушной обороны на фоне рисков с поставками оружия из-за ситуации в Иране. По его словам, Украина вместе с партнерами уже работает над поиском решений, чтобы обеспечить устойчивость обороны весной и летом.

Украина рассматривает возможность запуска собственного производства систем противовоздушной обороны в сотрудничестве с международными партнерами, сообщил в Telegram Владимир Зеленский 17 апреля, комментируя текущую ситуацию с безопасностью и вызовы с поставками вооружения.

"Из-за войны в Иране есть риски для поставок оружия в Украину — и спасибо всем партнерам, которые готовы помогать и искать — как это исправить. Германия, Норвегия, Италия, Нидерланды — сейчас Швеция в Украине — визиты на этой неделе были именно об этом — чтобы мы весной, летом могли сохранять устойчивость Украины, силу Украины, чтобы у России не было соблазна думать, что рост нефтяных цен и нестабильность в мире может России чем-то помочь в войне", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что ежедневно на политическом и военном уровнях продолжается коммуникация с партнерами по усилению противовоздушной обороны. В частности, Украина активно ищет решения в сфере противодействия баллистическим угрозам. Зеленский отметил, что страна постепенно движется к условиям, при которых сможет вместе с партнерами производить все необходимые элементы ПВО — от систем до ракет.

"Это серьезная стратегическая задача для Украины — реальная задача, которая будет гарантировать защиту на десятилетия. Среди гарантий безопасности, которые рассматриваем для Украины, — пакеты оружия, возможность производить необходимое оружие, а, следовательно, лицензии на это и промышленная база, — это ключевые вещи", — отметил президент.

Напомним, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о первом успешном применении частной ПВО. Она сбила российский реактивный дрон Shahed в Харьковской области. Речь идет об автоматизированной установке, способной перехватывать цели на скорости более 400 км/ч.

Ранее мы также информировали, что военный эксперт Алексей Гетьман объяснил, что Украина вынуждена экономить ракеты для систем ПВО из-за их ограниченного количества. По его словам, во время атак россияне используют крылатые ракеты как приманки, после чего наносят удары баллистикой, что усложняет защиту.