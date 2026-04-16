"У нас нет столько ракет": эксперт объяснил, почему и как Украина экономит боеприпасы ПВО

Во время российских атак, когда враг запускает баллистику по мирным городам, Украина вынуждена использовать меньше ракет.

И враг это понимает. Украинская ПВО прекрасно сбивает крылатые ракеты, поэтому РФ использует их как приманки. Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире телеканала"Киев24".

"И, скорее всего, крылатые ракеты используются как отвлекающая цель для того, чтобы после нее применять баллистику как главный удар", — заявил он.

Поэтому Украине приходится экономить свои запасы ракет.

"Против баллистики мы должны использовать в первую очередь комплексы Patriot. Но у нас нет сколько ракет, чтобы запускать по 3-4 ракеты на каждую баллистическую ракету россиян. Просто нет физически. Принято решение стрелять одной ракетой по одной баллистической цели. Потому что так, к сожалению, почти 4 из 10 ракет могут долететь. Но если стрелять так, чтобы за один раз уничтожить 8-9 из 10, то на следующую атаку вообще нечем будет отвечать, и тогда прилетят все 10 из 10", — объясняет военный обозреватель Алексей Гетьман.

Такой вынужденный шаг является необходимостью, поскольку физическая нехватка ракет PAC-3 делает невозможным работу по целям по стандартным нормативам. По его словам, это публичная и открытая информация.

Ранее Фокус писал, что в ночь на 16 апреля Украина подверглась очередному массовому ракетно-дроновому обстрелу со стороны ВС РФ. Под ударом были Киев, Днепр, Одесса и Харьков. Воздушных Сил ВСУ, ВС РФ осуществили две волны ракетно-дроновых атак, запустив 19 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 20 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет "Искандер-К" и 659 БПЛА (Shahed, "Гербера", "Италмас" и другие).

Украинские военные сбили или подавили 31 ракету и 636 дронов различных типов. Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 дронов в 26 локациях, еще на 25 — падение обломков.

Атака России 15-16 апреля стала одной из самых длинных за последнее время — удары не прекращались почти полтора суток, переходя из дня в ночь и снова в утро. Эксперты сходятся во мнении: ключевой стала не только массированность, а именно продолжительность и растянутость во времени, которая истощает ПВО и давит на гражданское население.