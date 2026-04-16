"В нас нема стільки ракет": експерт пояснив, чому і як Україна економить боєприпаси ППО

Під час російських атак, коли ворог запускає балістику по мирних містах, Україна змушена використовувати менше ракет.

І ворог це розуміє. Українська ППО чудово збиває крилаті ракети, тож РФ використовує їх як приманки. Про це заявив військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі телеканалу "Київ24".

"І, швидше за все, крилаті ракети використовуються як відволікаюча ціль для того, щоб після неї застосовувати балістику як головний удар", — заявив він.

Тож Україні доводиться економити свої запаси ракет.

"Проти балістики ми маємо використовувати в першу чергу комплекси Patriot. Але в нас нема скільки ракет, щоб запускати по 3-4 ракети на кожну балістичну ракету росіян. Просто нема фізично. Ухвалено рішення стріляти однією ракетою по одній балістичній цілі. Бо так, на жаль, майже 4 з 10 ракет можуть долетіти. Але якщо стріляти так, щоб за один раз знищити 8–9 із 10, то на наступну атаку взагалі не буде чим відповідати, і тоді прилетять усі 10 із 10", — пояснює військовий оглядач Олексій Гетьман.

Такий вимушений крок є необхідністю, оскільки фізична нестача ракет PAC-3 унеможливлює роботу по цілях за стандартними нормативами. За його словами, це публічна та відкрити інформація.

Раніше Фокус писав, що у ніч на 16 квітня Україна зазнала чергового масового ракетно-дронового обстрілу з боку ЗС РФ. Під ударом були Київ, Дніпро, Одеса і Харків. Повітряних Сил ЗСУ, ЗС РФ здійснили дві хвилі ракетно-дронових атак, запустивши 19 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 20 крилатих ракет Х-101, 5 крилатих ракет "Іскандер-К" і 659 БПЛА (Shahed, "Гербера", "Італмас" та інші).

Українські військові збили або придушили 31 ракету і 636 дронів різних типів. Зафіксовано влучання 12 ракет і 20 дронів у 26 локаціях, ще на 25 — падіння уламків.

Атака Росії 15–16 квітня стала однією з найдовших за останній час — удари не припинялися майже півтори доби, переходячи з дня в ніч і знову в ранок. Експерти сходяться на думці: ключовою стала не лише масованість, а саме тривалість і розтягнутість у часі, яка виснажує ППО та тисне на цивільне населення.