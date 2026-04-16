"Марафон" террора: зачем РФ растягивает удары по Украине на сутки

Массированная атака РФ на города Украины 15-16 апреля | Фото: коллаж Фокус

Атака России 15-16 апреля стала одной из самых длинных за последнее время — удары не прекращались почти полтора суток, переходя из дня в ночь и снова в утро. Эксперты сходятся во мнении: ключевой стала не только массированность, а именно длительность и растянутость во времени, которая истощает ПВО и давит на гражданское население. Фокус выяснил, как работает эта тактика и почему враг все чаще выбирает именно такие атаки.

Россия в ночь на 16 апреля осуществила одну из самых продолжительных атак по Украине за последнее время, соединив удары баллистическими ракетами и волнами дронов-камикадзе. Обстрел растянулся на несколько фаз — взрывы раздавались не только ночью, но и после рассвета, когда по уже пораженным районам били повторно.

Фактически эта атака стала продолжением массированных ударов 15 апреля, которые продолжались в течение дня и вечера. Тогда Россия уже применила сотни дронов и ракеты, а вечером запустила новые волны беспилотников. Таким образом воздушный удар непрерывно перешел в ночную фазу, что значительно усложнило работу ПВО.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска применили сразу несколько типов вооружения: баллистические ракеты "Искандер-М" и С-400, крылатые Х-101 и "Искандер-К", а также массированный рой беспилотников различных моделей. Всего было зафиксировано запуск 19 баллистических ракет, 25 крылатых ракет и 659 дронов.

Ключевой особенностью атаки стала ее продолжительность и волновой характер. После первой массированной волны ударов по Украине враг запустил следующую, что заставляло силы противовоздушной обороны работать непрерывно в течение ночи. Такая тактика направлена не только на прорыв ПВО, но и на ее истощение.

Больше всего пострадала гражданская инфраструктура. Под ударом оказались сразу несколько крупных городов, в частности Киев, Днепр, Одесса и Харьков.

В столице последствия атаки оказались одними из самых трагических. По данным ГСЧС, погибли по меньшей мере пять человек, среди них ребенок, ранения получили шестьдесят человек. Разрушения зафиксированы сразу в нескольких районах — Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском. Горели автомобили, повреждены склады, магазины и другие гражданские объекты.

Марафон тревог: как РФ растягивает атаки на десятки часов

Военный эксперт Олег Жданов считает, что массированная атака 15-16 апреля стала демонстрацией новой, более сложной тактики воздушного давления, где решающую роль играет не только количество целей, а их растянутость во времени.

По его словам, эти удары следует рассматривать как единый "марафон", который начался еще накануне и продолжался непрерывно до утра 16 апреля.

"Ключевой эффект достигается именно благодаря продолжительности — воздушная тревога в отдельных регионах могла длиться до 30-36 часов с короткими перерывами. В таком режиме страна фактически парализуется: люди вынуждены находиться в укрытиях, не работает транспорт, останавливается часть экономической активности", — говорит Фокусу эксперт.

Жданов объясняет, что атака была построена по принципу "слоев". Сначала идут волны дронов, которые истощают мобильные огневые группы — им нужно постоянно расходовать боекомплект и менять позиции. Кроме того, часть беспилотников может выполнять разведывательные функции или работать как ретрансляторы для координации других средств поражения.

После этого, по его словам, происходит ракетный удар — в том числе с применением баллистики. В ночь на 16 апреля это были несколько залпов, часть которых была направлена по Киеву, а другие — по крупным городам, таким как Одесса, Харьков и Днепр.

При этом даже те ракеты, которые украинская ПВО способна сбить, выполняют свою задачу: они растягивают воздушную тревогу на всю территорию страны. В результате большинство населения вынуждено оставаться в укрытиях, что создает дополнительное психологическое и социальное давление.

Эксперт также обращает внимание на техническую составляющую: Россия смогла существенно нарастить производство беспилотников. По его оценке, это стало возможным благодаря масштабной кооперации, в том числе с привлечением внешних поставщиков компонентов. Это позволяет запускать дроны партиями с разных направлений и поддерживать непрерывный характер атаки.

"В то же время с ракетами ситуация другая — их ресурс ограничен, поэтому враг комбинирует их с дронами, чтобы достичь максимального эффекта. Именно такая "гибридная" модель и формирует новую тактику: долговременные атаки, которые имеют не только военную, но и выразительную психологическую цель", — продолжает Жданов.

По его мнению, Россия и в дальнейшем будет искать подобные форматы воздействия — не столько из-за увеличения мощности ударов, сколько из-за их продолжительности и способности истощать как систему ПВО, так и гражданское население.

Распыленный удар: как Россия изменила тактику

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что атака 15-16 апреля, несмотря на масштаб, не была классической "комбинированной" в привычном смысле — Россия сознательно растянула ее во времени, сделав ставку не на максимальное поражение целей, а на длительное давление.

По его словам, у россиян было достаточно времени для подготовки полноценного массированного удара — в частности после предыдущей атаки 3 апреля. Они могли накопить ракеты и нанести синхронный комбинированный удар различными типами вооружения, что дало бы больший эффект поражения. Однако этого не произошло.

"Вместо этого враг использовал другую модель — "распыление" ударов во времени. Крылатые ракеты, в частности Х-101, запускались отдельными волнами и в основном были эффективно перехвачены украинской ПВО, которая демонстрирует очень высокий процент их уничтожения. В то же время основную опасность представляет именно баллистика — ее сложнее перехватывать даже современными системами, такими как Patriot или SAMP/T. Именно баллистические ракеты стали причиной большинства жертв во время этой атаки", — говорит Фокусу Коваленко.

Эксперт подчеркивает, что главная особенность нынешних ударов — это их продолжительность. Налеты дронов-камикадзе могут длиться более 24 часов, переходя из одних суток в другие. Это связано не только с тактикой, но и с техническими ограничениями: даже при наличии большого запаса беспилотников Россия не может запустить их все одновременно из-за ограниченного количества пусковых площадок. Именно поэтому атаки растягиваются во времени и осуществляются волнами с разных направлений.

С военной точки зрения такая тактика менее эффективна для уничтожения конкретных целей. Как отмечает Коваленко, одновременный комбинированный удар различными типами вооружения мог бы нанести больший ущерб инфраструктуре. Однако в случае растянутых атак главный акцент смещается — с физического поражения на морально-психологический эффект.

"Это прежде всего террор, растянутый во времени", — объясняет он. Постоянные тревоги, которые могут длиться более суток, истощают население, заставляют людей часами находиться в укрытиях и фактически парализуют нормальную жизнь городов.

Кроме того, такая тактика имеет еще один важный эффект — физическое истощение системы противовоздушной обороны. По словам эксперта, операторы ПВО и мобильные огневые группы вынуждены работать непрерывно, что приводит к усталости людей и техники, а также к постепенному исчерпанию боекомплекта. В таких условиях возрастает вероятность, что часть целей не удастся перехватить — не из-за слабости системы, а из-за ее перегрузки.

Таким образом, Россия, по оценке Коваленко, переходит к модели затяжного воздушного террора, где главная цель — не только разрушение, а системное истощение ПВО и психологическое давление на общество.

