РФ накапливает ракеты для более масштабной атаки: почему Украину непрерывно атакуют БпЛА, — Жданов

Российская армия изменила подход к массированным обстрелам Украины. Сейчас враг сочетает дневные атаки с ограниченным применением ракет и масштабным использованием "Шахедов". В частности, подобная тактика, по мнению экспертов, свидетельствует о подготовке к более мощному удару в ближайшее время на фоне накопления ресурсов.

Как пояснил военный эксперт Олег Жданов в комментарии изданию ТСН, последние атаки РФ имеют существенные отличия по сравнению с предыдущими как по времени проведения, так и по характеру примененного вооружения. Так, в ночь на 15 апреля и утром российские войска нанесли массированный удар по Украине. Под обстрелами оказались Киевская, Харьковская и Одесская области, а также крупные города — Днепр, Запорожье, Сумы и Черкассы. В результате атак есть погибшие, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Однако воздушная угроза не исчезла и днем, и над территорией страны до сих пор фиксируют десятки БпЛА типа "Шахед", которые продолжали залетать даже вечером. Мониторинговые каналы также сообщали об активности стратегической авиации, в частности бомбардировщиков Ту-95.

В частности, именно на возвращении России к практике дневных ударов и акцентировал внимание Жданов. По его мнению, такое изменение связано с желанием нанести максимальный вред гражданскому населению и усилить давление на Украину в контексте возможных переговоров.

Еще одно отличие — характер ночной атаки. На этот раз российская армия не применяла авиацию, хотя накануне использовала бомбардировщики Ту-22М3 для ударов ракетами Х-22 по Харьковской области. Кроме того, количество баллистических ракет также было ограниченным.

А вот основной акцент враг сделал на дронах. По оценке эксперта, силы противовоздушной обороны уничтожили около 85% беспилотников. В то же время из-за большого количества — более 300 — части из них удалось достичь целей и поразить как жилую, так и промышленную инфраструктуру. Эксперт пояснил, что даже несколько дронов могут представлять серьезную угрозу для города.

"В городах худшие условия для работы ПВО, потому что мешают и высотные здания, и другие искусственные препятствия...А "Шахеды" могут менять высоту, могут управляться оператором в режиме онлайн. Они очень маневренные и могут резко менять высоту и маневрировать между искусственными препятствиями, которые есть в больших городах", — пояснил он.

По мнению Жданова, отсутствие авиации во время последнего удара может свидетельствовать о накоплении ракет и подготовке к более масштабной атаке. Он отметил, что Россия способна производить до 200 дронов в сутки, поэтому нынешние удары могут быть лишь частью имеющегося ресурса.

И все же, по его словам, у российской авации есть существенные проблемы. В частности, интенсивное использование техники приводит к износу, тогда как нехватка запчастей и специалистов затрудняет ее обслуживание.

Жданов также связывает возможные дальнейшие атаки с политическими факторами. По его словам, на решение России могут влиять международные процессы и попытки активизировать переговоры. Он не исключает, что новый массированный удар может произойти уже в ближайшее время, в зависимости от развития ситуации как на фронте, так и на политическом уровне.

"Они такой сделали удар ограниченным количеством и "Шахедов", и ракет. А более массированный и более разнообразный — они немного придержали, в зависимости от политической ситуации", — подытожил он.

Напомним, что 15 апреля российские военные вечером атаковали жилой дом в Одессе. В результате удара возник пожар, а квартиры на нескольких верхних этажах подверглись разрушениям. Как уточнили в МВА, из-за обстрела пострадали четыре человека.

Стоит заметить, что вечером 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский предупредил о высокой вероятности новой атаки со стороны России уже ближайшей ночью. По его словам, уже тогда в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные дроны, а также сохранялся риск ракетных обстрелов.