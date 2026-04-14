ВС РФ могут массированно атаковать Украину этой ночью: Зеленский предупредил об угрозе

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о высокой вероятности новой атаки со стороны России уже ближайшей ночью. По его словам, в воздушном пространстве Украины уже фиксируются ударные дроны, а также сохраняется риск ракетных обстрелов.

Как передает издание "Новости.LIVE", об этом заявил президент во время брифинга в Норвегии. В частности, во время выступления Зеленский отметил, что российские войска могут нанести новый удар в ближайшее время. Он уточнил, что в украинском небе уже зафиксированы дроны типа "Шахед".

