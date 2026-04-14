ЗС РФ можуть масовано атакувати Україну цієї ночі: Зеленський попередив про загрозу

Президент України Володимир Зеленський попередив про високу ймовірність нової атаки з боку Росії вже найближчої ночі. За його словами, у повітряному просторі України вже фіксуються ударні дрони, а також зберігається ризик ракетних обстрілів.

Як передає видання "Новини.LIVE", про це заявив президент під час брифінгу в Норвегії. Зокрема, під час виступу Зеленський зазначив, що російські війська можуть завдати нового удару найближчим часом. Він уточнив, що в українському небі вже зафіксовані дрони типу "Шахед". Крім того, залишається ймовірність застосування ракетного озброєння.

Під час свого звернення глава держави також нагадав про нещодавній удар по Дніпру, внаслідок якого загинули люди та десятки отримали поранення. Він наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони для захисту мирного населення. Також президент подякував Норвегії за підтримку України, зокрема за допомогу у зміцненні ППО та співпрацю у розвитку безпілотних технологій.

Варто зауважити, що 14 квітня Україна підписала декларацію про оборонне партнерство з Норвегією.

Удар ЗС РФ по Дніпру — що про це відомо

Нагадаємо, що 14 квітня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, а також протягом дня атакували різні райони Дніпропетровської області дронами та артилерією. Під ударом опинилися як обласний центр, так і громади регіону, зокрема Нікополь та Кривий Ріг. Унаслідок атаки в Дніпрі було влучання ракети, після чого виникла пожежа та зафіксовано пошкодження транспорту. За попередніми даними, поранення дістали 15 людей, які перебували на вулицях і в автомобілях.

Згодом, ближче до 15:00 стало відомо про те, що що кількість поранених внаслідок удару російських військових по Дніпру зросла до 25. Також відомо про чотирьох загиблих внаслідок обстрілу. Загалом, у постраждалих медики фіксують мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, а також переломи.

Також Фокус писав, що сьогодні, окрім Дніпра, російські війська атакували Черкаську область. В обласному центрі внаслідок удару дронів типу "Шахед" пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхові житлові будинки. На жаль, внаслідок атаки загинув 8-річний хлопчик від отриманих травм. Ще дев’ять осіб отримали поранення та були госпіталізовані, серед них — одна дитина. Крім того, трьом постраждалим медичну допомогу надали на місці.