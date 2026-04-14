Росія атакувала Дніпро: після удару зайнялася пожежа, є постраждалі (фото)

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки постраждали п’ятнадцять людей, а на місці удару спалахнула пожежа. Про ситуацію повідомив глава Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа, зазначивши, що на місці працюють усі екстрені служби.

Глава Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа повідомив про наслідки ворожого удару по Дніпру. За його словами, внаслідок атаки поранення дістали 15 людей. Усіх постраждалих госпіталізували, з них дев’ятеро перебувають у тяжкому стані, інші — у стані середньої тяжкості.

Об 11:30 у Telegram-каналі Повітряних Сил ЗС України з'явилося повідомлення, що вказує на те, що Дніпро було атаковано ракетою: "Дніпро! Ракета!".

За попередніми даними Нацполіції, поранення дістали люди, які перебували на вулиці та в автомобілях. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. Остаточна кількість травмованих ще уточнюється. Атака сталася сьогодні, 14 квітня, близько 11:30. Унаслідок удару виникла пожежа, а також пошкоджено транспортні засоби. На місці події працюють усі екстрені служби — медики, рятувальники та поліцейські. Вони допомагають постраждалим, тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків обстрілу.

Російські війська понад десять разів атакували три райони Дніпропетровської області, застосувавши безпілотники та артилерію, внаслідок чого постраждала щонайменше одна людина, повідомила пресслужба Дніпропетровської ОВА. У Нікополі, Кривому Розі та громадах регіону зафіксовані пожежі й пошкодження інфраструктури, повідомили в Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

Нагадаємо, що вранці 13 квітня російські війська атакували інфраструктуру Укрзалізниці на Дніпропетровщині. Пасажирів приміського поїзда вдалося евакуювати завчасно після виявлення повітряної загрози. Удар прийшовся поблизу локомотива вантажного поїзда, однак постраждалих не було.

Раніше ми також інформували, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про намір РФ створити "буферну зону" на Дніпропетровщині. Російські війська продовжують наступальні дії на окремих напрямках, попри значні втрати.