Росія хоче створити буферну зону на Дніпропетровщині: Сирський розповів про атаки ворога

Російські окупанти продовжують спроби наступальних дій на Олександрівському напрямку, де українські військові раніше провели контрнаступальні дії. На цьому напрямку працював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Водночас контрнаступ Сил оборони, який триває на цьому напрямку з січня, дозволив відновити контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами у Дніпропетровській області та чотирма — у Запорізькій. Про це повідомив Сирський у Telegram.

За його словами, ворог ворог атакує в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди. За минулий тиждень на Олександрівському напрямку було зафіксовано загалом 64 атаки ворога.

При цьому ворог продовжує спроби наступальних дій, навіть попри значні втрати в особовому складі та військовій техніці. Кінцева мета росіян тут — захопити більше української території та створити "буферну зону" на Дніпропетровщині.

"Натомість Сили оборони України послідовно і стійко провадять активну оборону, завдають окупантам відчутного вогневого ураження, знищують ворожий особовий склад, озброєння та військову техніку", — наголосив Сирський.

Головонкомандувач ЗСУ також відвідав Покровський напрямок. Після цього він доручив надати додаткові забезпечення боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами для посилення вогневої потужності наших частин на Донеччині.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдалося деокупувати значну територію внаслідок контрнаступальних операцій.

Натомість у Генштабі ЗСУ повідомляли, що завдяки успішним спецопераціям вдалось відсунути підрозділи Збройних сил Російської Федерації з раніше зайнятих територій на Дніпропетровщині.

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни писали про контрнаступальні дії ЗСУ на Олександрівсько-Гуляйпільському напрямку. Зокрема, всередині лютого 2026 року вони написали, що українці досягнули найбільших темпів звільнення територій, повернувши контроль над 200 кв. км.

Нагадуємо, 9 березня аналітики DeepState розповіли про нові загрози від ЗС РФ на Сумському напрямку.