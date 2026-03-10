ЗСУ звільнили майже всю Дніпропетровську область: скільки сіл залишилось пройти, — Генштаб

Збройні сили України справді провели та продовжують контрнаступальні дії на межі Дніпропетровської та Запорізької області, підтвердили у Генеральному штабі. Завдяки успішним спецопераціям вдалось відсунути підрозділи Збройних сил Російської Федерації з раніше зайнятих територій на Дніпропетровщині. Які успіхи ЗСУ на одному з відтинків фронту на сході та що показує карта бойових дій?

На Олександрівському напрямку відбувається наступальна операція, яку спланували та затвердили, сказав начальник головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, генерал-майор Олександр Комаренко в інтерв'ю медіа "РБК-Україна". Генерал повідомив, що завдяки успішним діям українців росіян відсунули й тепер залишилось звільнити з-під окупації три населених пунктів і два — "зачистити".

Плани командування втілюють у життя десантно-штурмові війська, штурмові війська, механізовані бригади, розповів Комаренко. Сьогодні не відбуваються звичні наступи великими силами. Натомість узгоджено діють окремі локальні групи бійців СОУ, додав він, наголосивши, що під Олександрівкою — справжній наступ ЗСУ.

"Звільнено понад 400 квадратних кілометрів нашої території. На дещо меншій території проведено зачистку тилової зони від ворожих осіб, що туди просочилися. Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області", — заявив представник Генштабу.

До всього, українці мають карти російських військових, на яких частина населених пунктів на Олександрівському напрямку окуповані наче "в кредит". Про ці села доповідають нагору, що їх начебто "захопили", але насправді туди міг пробратись, умовно, один ворожий солдат, якого швидко знешкодили. Крім того, генерал зауважив, що бійці ЗСУ для наступу використовують погану погоду і при цьому поменше інформують громадськість про свої плани. При цьому він провів аналогію з наступом під Добропіллям, коли противник не розумів, що відбувається, і тоді раптом "з'являлись несподіванки".

"[Противник] не повинен знати, куди зосереджувати увагу. На Добропільському напрямку вони довго не могли зрозуміти, що відбувається. Зараз — з нашими діями, які ми проводимо на Олександрівському напрямку — таке ж", — сказав він.

Серед іншого, співрозмовник журналістів розкрив деякі деталі планування наступальних операцій, які відбулись у 2025 році. Як раніше повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, минулого року відбулось три контрнаступи — в Курській та Бєлгородській областях та під Добропіллям. Зі слів Комарова, операція на кордоні Бєлгородської області була потрібна для "сковування" підрозділів РФ, поки бійці ЗСУ відходили на нові позиції із завершенням бойових дій під Курськом.

Наступ ЗСУ — що відбувається під Олександрівкою

Аналітики проєкту DeepState показали ситуацію на Олександрівському напрямку на карті бойових дій. Бачимо велику сіру зону на території Дніпропетровської області та три "червоних" зони, які перебувають під контролем ЗС РФ. На карті вказані назви населених пунктів, в яких ще є росіяни: це, орієнтовно, Березове- Новомиколаївка-Запорізьке (південніше), Новоселівка-Вороне-Январське-Маліївка (південний схід), Дачне (східніше, під Новопавлівкою).

Наступ ЗСУ — лінія боїв на Олександрівському напрямку в Дніпропетровській області, 8-9 березня, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни писали про контрнаступальні дії ЗСУ на Олександрівсько-Гуляйпільському напрямку. Зокрема, всередині лютого 2026 року вони написали, що українці досягнули найбільших темпів звільнення територій, повернувши контроль над 200 кв. км.

Нагадуємо, 9 березня аналітики DeepState розповіли про нові загрози від ЗС РФ на Сумському напрямку. Тим часом кількома днями раніше стало відомо про депортацію українців з прикордонного села і про появу нових червоних та сірих зон у Сумській області.