ЗС РФ розширюють"червону зону": активність ворога поблизу кордонів України зросла, — DeepState

На державному кордоні України ворог активізувався та ,зокрема, розширив контроль над новими населеними пунктами та стратегічними ділянками. Аналітики пояснюють, що така активність створює серйозну загрозу безпеці місцевого населення та ускладнює оборонні завдання для українських підрозділів.

Як повідомляє аналітичний канал DeepState, на карті кордону з’являються нові "червоні зони", які відображають території, де окупант уже закріпився. Наразі, за даними фахівців, ворог цілеспрямовано розширює зону впливу, дестабілізує прикордонні райони та формує буферні території для спостереження і підготовки до можливих наступальних дій.

Особливо критичною є ділянка біля села Грабовське, що перейшла під контроль ворога ще в грудні минулого року. Зараз вона охоплює близько 45 кв. км. Поряд із цим російські підрозділи закріпилися у Попівці та Високому. Всі ці території перебувають під наглядом та обороною підрозділів територіальної оборони України.

Відео дня

Активність ворога на державному кордоні України зросла Фото: DeepState

У селі Сопич окупанти провели рейд, викрадаючи місцевих жителів та використовуючи їх як прикриття під час операції. На південь від цього району, у Комарівці, російські війська спочатку були зафіксовані, а згодом закріпилися на території, що тепер відноситься до "червоної зони".

Вздовж кордону простягаються численні "сірі зони", де противник веде спостереження, розвідує обстановку та закріплює спостережні пункти навіть у форматі одного бійця.

"Це вказує на певну роботу над помилками з боку кацапів, зокрема, після Курщини та інших наших акцій проникнення на територію ворога", — йдеться в дописі.

Крім того, DeepState посилаючись на заяви командування ЗСУ, наголошує на необхідності посилити оборону вздовж кордону, забезпечити підрозділи сучасними засобами спостереження, зокрема дронами, і контролювати рух ворога.

"У нас було багато кейсів, коли ворог зустрічав відпір при спробах перетнути кордон групами ДРГ, це активно висвітлювали в публічному просторі, а зараз це чомусь стало проблемою. І тут не про необхідність сидіти бійцям безпосередньо на кордоні, який є небезпечною ділянкою, а про ресурс, зокрема, у вигляді дронів, який би унеможливлював будь-який рух піхоти противника на кордоні, а тим паче закріплятися в прикордонних населених пунктах", — пишуть аналітики.

Ба більше, місцевому населенню фахівці радять максимально обережно ставитися до перебування у прикордонних районах та за можливості евакуюватися, адже ворог не зважає на цивільних, застосовує насильство та мародерство, а також може завдавати руйнувань і смерті.

Також аналітики писали, що Сили Оборони проводять зачистку на стику Дніпропетровської та Запорізької областей на відтинку від Тернового до Солодкого. Як пишуть фахівці, ворог утримує зайняті території та намагається просунутися вглиб. Водночас десантно-штурмові війська підвищили ефективність операцій та покращили взаємодію зі штурмовими підрозділами. А ось у районі Гуляйполя противник накопичив значну кількість піхоти та техніки.

Нагадаємо, що, за даними ISW, 40-та морська піхотна бригада ЗС РФ, яка раніше діяла на Покровському та Добропільському напрямках, днями була перекинута на Гуляйпільський напрямок у відповідь на успіхи ЗСУ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей.

Також Фокус писав, що командир першого окремого штурмового полку полковник ЗСУ Дмитро "Перун" Філатов розповідав про просування ворога у Запорізькій області. За його словами, росіяни майже повністю окупували Гуляйполе, але це є частиною загального задуму.