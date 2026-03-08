"Усі зрозуміють, чому так": полковник ЗСУ заявив, що окупація Гуляйполя є частиною задуму

Російські окупанти майже повністю окупували Гуляйполе в Запорізькій області. Однак це є частиною загального задуму.

Водночас скоро всі мають зрозуміти, чому так відбувається ситуація на фронті. Про це заявив командир першого окремого штурмового полку полковник ЗСУ Дмитро "Перун" Філатов в інтерв'ю "Донбас Реалії".

Наразі підрозділ Філатова знаходиться на південній ділянці фронту, де українські військові проводять контрнаступальні дії. Він розповів, що ситуація на цій ділянці "дуже динамічна", однак Силам оборони вдалося повністю зруйнувати план ворога.

"Противник розглядає Запорізький напрямок як наступний напрямок впливу на Збройні сили", — пояснив Філатов.

За його словами, одним з завдань, яке ставить командування ЗС РФ, є просування до території, звідки можна бити артилерією по Запоріжжю, адже місто є великим промисловим центром.

Він попередив, що росіяни мають достатньо сил на цьому напрямку.

"Але, дякуючи тому, що у нас дуже досвідчений генералітет, у нас дуже досвідчені командири старші, генерали, нам вдається утримувати якийсь баланс і зберігати територію, зберігати життя в тій мірі, які не дають противнику реалізувати всі його стратегічні задуми", — наголосив командир першого окремого штурмового полку.

Раніше Фокус розповідав, що росіяни намагаються оволодіти селом Верхня Терса, звідки відкривається прямий шлях на Оріхів, який є ключем до Запоріжжя.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок контратак Сил оборони України на півдні було деокуповано приблизно 400-435 квадратних кілометрів.

Раніше Володимир Зеленський заявляв про те, що командування ЗС РФ готує новий наступ на сході України — ціллю ворога, ймовірно, стане Дружківка, Слов'янськ та Краматорськ.

Нагадаємо, що в матеріалі французького видання Le Monde йшлося про те, що місто Дніпро може стати однією з цілей ЗС РФ у випадку нового наступу.