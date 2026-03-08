"Зірвали плани РФ": Зеленський розповів, скільки територій визволили ЗСУ на півдні

Президент Володимир Зеленський розповів про те, що українські військові зірвали плани росіян з наступу на півдні України. Крім того, ЗСУ змогли провести низку контрнаступальних дій.

Загалом внаслідок контратак було деокуповано приблизно 400-435 квадратних кілометрів. Про це глава держави сказав під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, повідомило агентство "Укрінформ".

У своєму пості в Telegram Зеленський наголосив, що новий очільник нідерландського уряду здійснив свій візит майже одразу після початку роботи на новій посаді.

"Я поінформував пана Премʼєр-міністра про ситуацію на полі бою, про російські атаки, які жодного дня не припиняються. Ми потребуємо стабільної, стійкої підтримки щодня, поки триває війна", — наголосив український президент.

ЗСУ зірвали плани Росії на півдні

Зеленський розповів, що українські військові змогли зірвати плани ворога на півдні України, не давши просунутися на кордоні Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей.

"На півдні нашої держави за останні місяці півтора провели ряд важливих дій щодо оборони, і в деяких напрямках щодо наступу. Виключно дії були з тим, щоби зірвати плани РФ. Ми вважаємо, що достатньо успішні — відновили контроль над десь близько 400-435 км", — наголосив Зеленський.

Росія планує наступ навесні

Український президент також повідомив про те, що ворог вже планує нову наступальну операцію на весну. Ціллю цієї операції надалі є захоплення Донецької та Луганської областей.

Водночас президент наголосив, що ЗС РФ не можуть це зробити "тими засобами і силами, які у них на сьогодні є і через дії, відповідно, наших Збройних сил".

Ситуація на півдні — зведення Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ станом на ранок 8 березня повідомили про спроби штурмових дій з боку росіян на Олександрівському та Гуляйпільському напрямку. Загалом ворог здійснив 12 атак на цих напрямках — у районах Вербового, Новогригорівки, Вороного, Добропілля, Залізничного, Варварівки, Мирного та Зеленого.

Раніше Володимир Зеленський заявляв про те, що командування ЗС РФ готує новий наступ на сході України — ціллю ворога, ймовірно, стане Дружківка, Слов'янськ та Краматорськ.

Нагадаємо, що в матеріалі французького видання Le Monde йшлося про те, що місто Дніпро може стати однією з цілей ЗС РФ у випадку нового наступу.

Раніше член Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Тарас Чмут заявив, що українські військові вперше за тривалий час деокуповують більше земель, ніж захоплюють ЗС РФ.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин 21 лютого повідомляв, що Сили оборони звільнили від окупантів понад 300 кв. км у Запорізькій області.