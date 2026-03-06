РФ готує новий наступ на весну: Зеленський назвав напрямок

Президент Володимир Зеленський відвідав військових, які захищають Україну на сході. При цьому він попередив, що росіяни готують новий наступ.

Своє традиційне звернення президент записав з прифронтової Дружківки.

Під час робочої поїздки він зустрівся з військовими 28-ї, 100-ї, 24-ї та 36-ї бригад ЗСУ.

Водночас Зеленський анонсував, що командування ЗС РФ готує новий наступ на сході України — ціллю ворога, ймовірно, стане Дружківка, Слов'янськ та Краматорськ. Наступ ворога запланований вже на весну.

"Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім. Хлопці тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ", — наголосив Зеленський.

Разом із Зеленським на сході також працював Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Зокрема, разом вони відвідали пункт управління 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу, а також командний пункт 100-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє Костянтинівку з напрямків Плещіївки та Іванопілля.

Ситуація на фронті — зведення Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 6 березня на Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки, Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.

Водночас Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

Натомість військовослужбовець з позивним "Мучной" попереджає, що на Костянтинівському напрямку противник робить основну ставку на полювання за нашою логістикою.

"Час від часу фіксуються поодинокі спроби проникнення, але вони не мають результату — такі групи швидко виявляються і ліквідовуються. Тому, незважаючи на постійний тиск з боку дронів та удари по логістиці, ворогу поки не вдається прорватися до Костянтинівки і повноцінно закріпитися на підступах", — описує він ситуацію біля міста.

Нагадаємо, раніше фотографи Ліберови показали, як виглядає дорога між Дружківкою та Костянтинівкою, яку вони називають "Дорогою смерті або життя". На ній — спалені автівки, техніка, НРК з водою та їжею, які так ніколи не доїхали до позицій. Військові заходять і виходять з міста пішки, а сама дорога устілена тисячами гільз.

Нагададємо, що військовий експерт пояснював, що мінімальні просування росіян під Костянтинівкою не вирішують їхніх стратегічних проблем. Якщо все і далі буде розвиватися такими темпами, то про літній наступ на Краматорськ і Слов'янськ Генштабу РФ годі й мріяти.

Раніше Фокус розповідав, що росіяни, намагаючись перерізати логістику Сил оборони, підірвали дамбу неподалік населеного пункту Осикове в Донецькій області. Наслідком стало підтоплення місцевості, де вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, перетворивши ділянку на "суцільне болото" і проїзд туди наразі неможливий.

Раніше Фокус пояснював, як туман і опади наприкінці січня допомогли російським військам просочитися повз українські позиції в Костянтинівку.

Військовий експерт Костянтин Машовець попереджав, що російські війська провели всю підготовчу роботу з оточення всієї Костянтинівсько-Дружківської агломерації, через що існує реальна загроза, що захопити ці міста ворог зможе відносно легко і відносно "дешево".