Росія підірвала дамбу на Донеччині: проїзд між Дружківкою та Костянтинівкою неможливий

Російські окупанти підірвали дамбу неподалік населеного пункту Осикове в Донецькій області. Таким чином ворог намагається порушити логістику Сил оборони України неподалік Костянтинівки.

Перед цим росіяни зруйнували один з мостів на північно-західних околицях Костянтинівки. Про це повідомляє аналітичний портал DeepState.

Після руйнування росіянами моста в Костянтинівці українські військові почали зводити альтернативні шляхи постачання. Однак тепер ворог вдарив по дамбі в районі населеного пункту Осикове, застосувавши 3-тонну керовану авіабомбу.

Затоплена траса Костянтинівка-Дружківка Фото: DeepStateMAP

"Наслідком стало підтоплення місцевості, де вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, перетворивши ділянку на "суцільне болото" і проїзд тудою наразі неможливий, зі слів самих бійців", — повідомили в DeepState.

Там пояснили, що логістика українських військових у Костянтинівці буде порушена принаймні на певний час. Однак повністю вона не буде зупинена — Сили оборони мають інші шляхи, якими буде вибудовуватися постачання та пересування.

Водночас у DeepState попереджають, що руйнування дамби вказує на намір росіян активізувати свої дії поблизу Костянтинівки.

"Вплив на логістику це початок підготовки до більш рішучих дій подальших сконцентрованих і визначених сил, бо на сьогоднішній день вони прощупують нашу оборону по периметру і шукають слабкі місця, щоб добратися до міста. Дзвінком є південно-західна частина в районі Іллінівки та Берестка", — зазначили аналітики.

Ситуація на Костянтинівському напрямку

У зведенні Генштабу повідомили, що станом на 16:00 росіяни здійснили 12 наступальних дій в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка та Софіївка. Три атаки досі тривали на момент виходу зведення.

Ситуація на Костянтинівському напрямку Фото: DeepStateMAP

Військовослужбовець ЗСУ з позивним "Мучной" у своєму Telegram-каналі повідомляв, що ворог намагається продавити оборону й вийти до району Сільгосптехнікуму в південній частині Костянтинівки. Він пояснив, що ця точка є дозволяє контролювати підходи та розгортати подальший тиск у глибину. Водночас українські військові стримують росіян і не дають тим закріпитися в будівлях.

Натомість на північно-східному фланзі ЗС РФ активізувалися в районі приватної забудови, пересування фіксували з боку дачних масивів у напрямку крайніх будинків.

"Відбувається спроба просочування малими групами з використанням укриттів цивільної інфраструктури. Рух було завчасно виявлено, після чого нанесено точкове ураження. Чотири загарьника ліквідовані до моменту розгортання", — зазначив військовий.

Водночас він повідомив про епізод, під час якого один з російських штурмовиків намагався здатися в полон українським військовим, однак він був знищений власним FPV-дроном.

Раніше Фокус розповідав, що туман і опади наприкінці січня допомогли російським військам просочитися повз українські позиції в Костянтинівку.

Військовий експерт Костянтин Машовець попереджав, що російські війська провели всю підготовчу роботу з оточення всієї Костянтинівсько-Дружківської агломерації, через що існує реальна загроза, що захопити ці міста ворог зможе відносно легко і відносно "дешево".