Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росія підірвала дамбу на Донеччині: проїзд між Дружківкою та Костянтинівкою неможливий

ЗС РФ підірвали дамбу на Донеччині
Ілюстративне фото: російські військові | Фото: Минобороны РФ

Російські окупанти підірвали дамбу неподалік населеного пункту Осикове в Донецькій області. Таким чином ворог намагається порушити логістику Сил оборони України неподалік Костянтинівки.

Перед цим росіяни зруйнували один з мостів на північно-західних околицях Костянтинівки. Про це повідомляє аналітичний портал DeepState.

Після руйнування росіянами моста в Костянтинівці українські військові почали зводити альтернативні шляхи постачання. Однак тепер ворог вдарив по дамбі в районі населеного пункту Осикове, застосувавши 3-тонну керовану авіабомбу.

Внаслідок руйнування дамби було підтоплено трасу
Затоплена траса Костянтинівка-Дружківка
Фото: DeepStateMAP

"Наслідком стало підтоплення місцевості, де вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, перетворивши ділянку на "суцільне болото" і проїзд тудою наразі неможливий, зі слів самих бійців", — повідомили в DeepState.

Там пояснили, що логістика українських військових у Костянтинівці буде порушена принаймні на певний час. Однак повністю вона не буде зупинена — Сили оборони мають інші шляхи, якими буде вибудовуватися постачання та пересування.

Водночас у DeepState попереджають, що руйнування дамби вказує на намір росіян активізувати свої дії поблизу Костянтинівки.

"Вплив на логістику це початок підготовки до більш рішучих дій подальших сконцентрованих і визначених сил, бо на сьогоднішній день вони прощупують нашу оборону по периметру і шукають слабкі місця, щоб добратися до міста. Дзвінком є південно-західна частина в районі Іллінівки та Берестка", — зазначили аналітики.

Ситуація на Костянтинівському напрямку

У зведенні Генштабу повідомили, що станом на 16:00 росіяни здійснили 12 наступальних дій в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка та Софіївка. Три атаки досі тривали на момент виходу зведення.

Росіяни підірвали дамбу неподалік від населеного пункту Осикове
Ситуація на Костянтинівському напрямку
Фото: DeepStateMAP

Військовослужбовець ЗСУ з позивним "Мучной" у своєму Telegram-каналі повідомляв, що ворог намагається продавити оборону й вийти до району Сільгосптехнікуму в південній частині Костянтинівки. Він пояснив, що ця точка є дозволяє контролювати підходи та розгортати подальший тиск у глибину. Водночас українські військові стримують росіян і не дають тим закріпитися в будівлях.

Натомість на північно-східному фланзі ЗС РФ активізувалися в районі приватної забудови, пересування фіксували з боку дачних масивів у напрямку крайніх будинків.

"Відбувається спроба просочування малими групами з використанням укриттів цивільної інфраструктури. Рух було завчасно виявлено, після чого нанесено точкове ураження. Чотири загарьника ліквідовані до моменту розгортання", — зазначив військовий.

Водночас він повідомив про епізод, під час якого один з російських штурмовиків намагався здатися в полон українським військовим, однак він був знищений власним FPV-дроном.

Раніше Фокус розповідав, що туман і опади наприкінці січня допомогли російським військам просочитися повз українські позиції в Костянтинівку.

Військовий експерт Костянтин Машовець попереджав, що російські війська провели всю підготовчу роботу з оточення всієї Костянтинівсько-Дружківської агломерації, через що існує реальна загроза, що захопити ці міста ворог зможе відносно легко і відносно "дешево".