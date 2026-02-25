Россия взорвала дамбу в Донецкой области: проезд между Дружковкой и Константиновкой невозможен

Российские оккупанты взорвали дамбу недалеко от населенного пункта Осиково в Донецкой области. Таким образом враг пытается нарушить логистику Сил обороны Украины неподалеку Константиновки.

Перед этим россияне разрушили один из мостов на северо-западных окраинах Константиновки. Об этом сообщает аналитический портал DeepState.

После разрушения россиянами моста в Константиновке украинские военные начали возводить альтернативные пути снабжения. Однако теперь враг ударил по дамбе в районе населенного пункта Осиково, применив 3-тонную управляемую авиабомбу.

Затоплена трасса Константиновка-Дружковка Фото: DeepStateMAP

"Следствием стало подтопление местности, где вода дошла до дороги Дружковка-Константиновка, превратив участок в "сплошное болото" и проезд туда пока невозможен, со слов самих бойцов", — сообщили в DeepState.

Там объяснили, что логистика украинских военных в Константиновке будет нарушена по крайней мере на время. Однако полностью она не будет остановлена — Силы обороны имеют другие пути, которыми будет выстраиваться снабжение и передвижение.

В то же время в DeepState предупреждают, что разрушение дамбы указывает на намерение россиян активизировать свои действия вблизи Константиновки.

"Влияние на логистику это начало подготовки к более решительным действиям дальнейших сконцентрированных и определенных сил, потому что на сегодняшний день они прощупывают нашу оборону по периметру и ищут слабые места, чтобы добраться до города. Звонком является юго-западная часть в районе Ильиновки и Берестка", — отметили аналитики.

Ситуация на Константиновском направлении

В сводке Генштаба сообщили, что по состоянию на 16:00 россияне совершили 12 наступательных действий в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Степановка и Софиевка. Три атаки до сих пор продолжались на момент выхода сводки.

Ситуация на Константиновском направлении Фото: DeepStateMAP

Военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной" в своем Telegram-канале сообщал, что враг пытается продавить оборону и выйти в район Сельхозтехникума в южной части Константиновки. Он пояснил, что эта точка позволяет контролировать подходы и разворачивать дальнейшее давление в глубину. В то же время украинские военные сдерживают россиян и не дают тем закрепиться в зданиях.

Зато на северо-восточном фланге ВС РФ активизировались в районе частной застройки, передвижения фиксировали со стороны дачных массивов в направлении крайних домов.

"Происходит попытка просачивания малыми группами с использованием укрытий гражданской инфраструктуры. Движение было заблаговременно обнаружено, после чего нанесено точечное поражение. Четыре загарника ликвидированы до момента развертывания", — отметил военный.

В то же время он сообщил об эпизоде, во время которого один из российских штурмовиков пытался сдаться в плен украинским военным, однако он был уничтожен собственным FPV-дроном.

Ранее Фокус рассказывал, что туман и осадки в конце января помогли российским войскам просочиться мимо украинских позиций в Константиновку.

Военный эксперт Константин Машовец предупреждал, что российские войска провели всю подготовительную работу по окружению всей Константиновско-Дружковской агломерации, из-за чего существует реальная угроза, что захватить эти города враг сможет относительно легко и относительно "дешево".