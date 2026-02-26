Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Воєнний фокус Російсько-українська війна

Дорога смерті або життя: Ліберови показали, як виглядає шлях до Костянтинівки (фото)

Як виглядає зараз дорога на Костянтинівку
Дорога на Костянтинівку | Фото: libkos/Instagram

Українські військові продовжують утримувати оборону Костянтинівку на Донеччині. Водночас російські окупанти намагаються перерізати логістику Сил оборони.

Фотокореспонденти Костянтин та Влада Ліберови у своєму Instagram показали, як виглядає дорога між Дружківкою та Костянтинівкою, яку вони називають "Дорогою смерті або життя".

Над усією дорогою встановлені антидронові сітки. Водночас у самій Костянтинівці активно працюють дрони.

Дорога до Костянтинівки з НРК
Дорога до Костянтинівки з НРК
Фото: libkos/Instagram
Дорога до Костянтинівки
Дорога до Костянтинівки
Фото: libkos/Instagram
Спалена автівка на дорозі до Костянтинівки
Спалена автівка на дорозі до Костянтинівки
Фото: libkos/Instagram
Спалений НРК на дорозі до Костянтинівки
Спалений НРК на дорозі до Костянтинівки
Фото: libkos/Instagram
Дорога до Костянтинівки з НРК
Дорога до Костянтинівки
Спалена автівка на дорозі до Костянтинівки
Спалений НРК на дорозі до Костянтинівки

"Спалені автівки, техніка, НРК з водою та їжею, які так ніколи не доїхали до позицій — результати роботи російських FPV-дронів. Військові заходять і виходять з міста пішки, а сама дорога устілена тисячами гільз", — йдеться в пості.

Військовий з антидроновю пушкою
Військовий з антидроновю пушкою
Фото: libkos/Instagram
Військовий з антидроновю пушкою
Військовий з антидроновю пушкою
Фото: libkos/Instagram
Військовий з антидроновю пушкою
Військовий з антидроновю пушкою
Фото: libkos/Instagram
Військовий з антидроновю пушкою
Військовий з антидроновю пушкою
Військовий з антидроновю пушкою

Водночас автори відзначають, що попри постійну роботу дронів, є також втрати серед особового складу Сил оборони, зокрема було поранено артилериста, на позиції до якого мали вирушити для зйомки.

Відео дня
Поранений український військовий
Поранений український військовий
Фото: libkos/Instagram
Українські військові на дорозі до Костянтинівки
Українські військові на дорозі до Костянтинівки
Фото: libkos/Instagram
Українські військові на дорозі до Костянтинівки
Українські військові на дорозі до Костянтинівки
Фото: libkos/Instagram
Поранений український військовий
Українські військові на дорозі до Костянтинівки
Українські військові на дорозі до Костянтинівки

Раніше Фокус розповідав, що росіяни, намагаючись перерізати логістику Сил оборони, підірвали дамбу неподалік населеного пункту Осикове в Донецькій області. Наслідком стало підтоплення місцевості, де вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, перетворивши ділянку на "суцільне болото" і проїзд туди наразі неможливий.

Раніше Фокус пояснював, як туман і опади наприкінці січня допомогли російським військам просочитися повз українські позиції в Костянтинівку.

Військовий експерт Костянтин Машовець попереджав, що російські війська провели всю підготовчу роботу з оточення всієї Костянтинівсько-Дружківської агломерації, через що існує реальна загроза, що захопити ці міста ворог зможе відносно легко і відносно "дешево".