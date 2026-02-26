Дорога смерті або життя: Ліберови показали, як виглядає шлях до Костянтинівки (фото)

Українські військові продовжують утримувати оборону Костянтинівку на Донеччині. Водночас російські окупанти намагаються перерізати логістику Сил оборони.

Фотокореспонденти Костянтин та Влада Ліберови у своєму Instagram показали, як виглядає дорога між Дружківкою та Костянтинівкою, яку вони називають "Дорогою смерті або життя".

Над усією дорогою встановлені антидронові сітки. Водночас у самій Костянтинівці активно працюють дрони.

Дорога до Костянтинівки з НРК Фото: libkos/Instagram Дорога до Костянтинівки Фото: libkos/Instagram Спалена автівка на дорозі до Костянтинівки Фото: libkos/Instagram Спалений НРК на дорозі до Костянтинівки Фото: libkos/Instagram

"Спалені автівки, техніка, НРК з водою та їжею, які так ніколи не доїхали до позицій — результати роботи російських FPV-дронів. Військові заходять і виходять з міста пішки, а сама дорога устілена тисячами гільз", — йдеться в пості.

Військовий з антидроновю пушкою Фото: libkos/Instagram Військовий з антидроновю пушкою Фото: libkos/Instagram Військовий з антидроновю пушкою Фото: libkos/Instagram

Водночас автори відзначають, що попри постійну роботу дронів, є також втрати серед особового складу Сил оборони, зокрема було поранено артилериста, на позиції до якого мали вирушити для зйомки.

Відео дня

Поранений український військовий Фото: libkos/Instagram Українські військові на дорозі до Костянтинівки Фото: libkos/Instagram Українські військові на дорозі до Костянтинівки Фото: libkos/Instagram

Раніше Фокус розповідав, що росіяни, намагаючись перерізати логістику Сил оборони, підірвали дамбу неподалік населеного пункту Осикове в Донецькій області. Наслідком стало підтоплення місцевості, де вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, перетворивши ділянку на "суцільне болото" і проїзд туди наразі неможливий.

Раніше Фокус пояснював, як туман і опади наприкінці січня допомогли російським військам просочитися повз українські позиції в Костянтинівку.

Військовий експерт Костянтин Машовець попереджав, що російські війська провели всю підготовчу роботу з оточення всієї Костянтинівсько-Дружківської агломерації, через що існує реальна загроза, що захопити ці міста ворог зможе відносно легко і відносно "дешево".