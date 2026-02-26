Дорога смерти или жизни: Либеровы показали, как выглядит путь в Константиновку (фото)

Украинские военные продолжают удерживать оборону Константиновку в Донецкой области. В то же время российские оккупанты пытаются перерезать логистику Сил обороны.

Фотокорреспонденты Константин и Влада Либеровы в своем Instagram показали, как выглядит дорога между Дружковкой и Константиновкой, которую они называют "Дорогой смерти или жизни".

Над всей дорогой установлены антидронные сетки. В то же время в самой Константиновке активно работают дроны.

Дорога в Константиновку из НРК Фото: libkos/Instagram Дорога в Константиновку Фото: libkos/Instagram Сожженная машина на дороге в Константиновку Фото: libkos/Instagram Сожженный НРК на дороге в Константиновку Фото: libkos/Instagram

"Сожженные машины, техника, НРК с водой и едой, которые так никогда не доехали до позиций — результаты работы российских FPV-дронов. Военные заходят и выходят из города пешком, а сама дорога устлана тысячами гильз", — говорится в посте.

Военный с антидронной пушкой Фото: libkos/Instagram Военный с антидронной пушкой Фото: libkos/Instagram Военный с антидронной пушкой Фото: libkos/Instagram

В то же время авторы отмечают, что несмотря на постоянную работу дронов, есть также потери среди личного состава Сил обороны, в частности был ранен артиллерист, на позиции к которому должны были отправиться для съемки.

Ранен украинский военный Фото: libkos/Instagram Украинские военные на дороге в Константиновку Фото: libkos/Instagram Украинские военные на дороге в Константиновку Фото: libkos/Instagram

Ранее Фокус рассказывал, что россияне, пытаясь перерезать логистику Сил обороны, взорвали дамбу недалеко от населенного пункта Осиково в Донецкой области. Следствием стало подтопление местности, где вода дошла до дороги Дружковка-Константиновка, превратив участок в "сплошное болото" и проезд туда пока невозможен.

Ранее Фокус объяснял, как туман и осадки в конце января помогли российским войскам просочиться мимо украинских позиций в Константиновку.

Военный эксперт Константин Машовец предупреждал, что российские войска провели всю подготовительную работу по окружению всей Константиновско-Дружковской агломерации, из-за чего существует реальная угроза, что захватить эти города враг сможет относительно легко и относительно "дешево".