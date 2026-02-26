Дорога смерти или жизни: Либеровы показали, как выглядит путь в Константиновку (фото)
Украинские военные продолжают удерживать оборону Константиновку в Донецкой области. В то же время российские оккупанты пытаются перерезать логистику Сил обороны.
Фотокорреспонденты Константин и Влада Либеровы в своем Instagram показали, как выглядит дорога между Дружковкой и Константиновкой, которую они называют "Дорогой смерти или жизни".
Над всей дорогой установлены антидронные сетки. В то же время в самой Константиновке активно работают дроны.
"Сожженные машины, техника, НРК с водой и едой, которые так никогда не доехали до позиций — результаты работы российских FPV-дронов. Военные заходят и выходят из города пешком, а сама дорога устлана тысячами гильз", — говорится в посте.
В то же время авторы отмечают, что несмотря на постоянную работу дронов, есть также потери среди личного состава Сил обороны, в частности был ранен артиллерист, на позиции к которому должны были отправиться для съемки.
Ранее Фокус рассказывал, что россияне, пытаясь перерезать логистику Сил обороны, взорвали дамбу недалеко от населенного пункта Осиково в Донецкой области. Следствием стало подтопление местности, где вода дошла до дороги Дружковка-Константиновка, превратив участок в "сплошное болото" и проезд туда пока невозможен.
Ранее Фокус объяснял, как туман и осадки в конце января помогли российским войскам просочиться мимо украинских позиций в Константиновку.
Военный эксперт Константин Машовец предупреждал, что российские войска провели всю подготовительную работу по окружению всей Константиновско-Дружковской агломерации, из-за чего существует реальная угроза, что захватить эти города враг сможет относительно легко и относительно "дешево".