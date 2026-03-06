РФ готовит новое наступление на весну: Зеленский назвал направление

Президент Владимир Зеленский посетил военных, которые защищают Украину на востоке. При этом он предупредил, что россияне готовят новое наступление.

Свое традиционное обращение президент записал из прифронтовой Дружковки.

Во время рабочей поездки он встретился с военными 28-й, 100-й, 24-й и 36-й бригад ВСУ.

В то же время Зеленский анонсировал, что командование ВС РФ готовит новое наступление на востоке Украины — целью врага, вероятно, станет Дружковка, Славянск и Краматорск. Наступление врага запланировано уже на весну.

"Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточным. Ребята держатся достойно. И именно так будет держаться и в дальнейшем наша страна, наша дипломатия, наш народ", — подчеркнул Зеленский.

Вместе с Зеленским на востоке также работал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В частности, вместе они посетили пункт управления 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода, а также командный пункт 100-й отдельной механизированной бригады, которая обороняет Константиновку с направлений Плещеевки и Иванополья.

Ситуация на фронте — сводка Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 6 марта на Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Закитное и в сторону Ямполя, Платоновки, Рай-Александровки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки.

В то же время на Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

Зато военнослужащий с позывным "Мучной" предупреждает, что на Константиновском направлении противник делает основную ставку на охоту за нашей логистикой.

"Время от времени фиксируются единичные попытки проникновения, но они не имеют результата — такие группы быстро выявляются и ликвидируются. Поэтому, несмотря на постоянное давление со стороны дронов и удары по логистике, врагу пока не удается прорваться к Константиновке и полноценно закрепиться на подступах", — описывает он ситуацию возле города.

Напомним, ранее фотографы Либеровы показали, как выглядит дорога между Дружковкой и Константиновкой, которую они называют "Дорогой смерти или жизни". На ней — сожженные машины, техника, НРК с водой и едой, которые так никогда не доехали до позиций. Военные заходят и выходят из города пешком, а сама дорога устлана тысячами гильз.

Напомним, что военный эксперт объяснял, что минимальные продвижения россиян под Константиновкой не решают их стратегических проблем. Если все и дальше будет развиваться такими темпами, то о летнем наступлении на Краматорск и Славянск Генштабу РФ нечего и мечтать.

Ранее Фокус рассказывал, что россияне, пытаясь перерезать логистику Сил обороны, взорвали дамбу недалеко от населенного пункта Осиково в Донецкой области. Следствием стало подтопление местности, где вода дошла до дороги Дружковка-Константиновка, превратив участок в "сплошное болото" и проезд туда пока невозможен.

Ранее Фокус объяснял, как туман и осадки в конце января помогли российским войскам просочиться мимо украинских позиций в Константиновку.

Военный эксперт Константин Машовец предупреждал, что российские войска провели всю подготовительную работу по окружению всей Константиновско-Дружковской агломерации, из-за чего существует реальная угроза, что захватить эти города враг сможет относительно легко и относительно "дешево".