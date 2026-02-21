Сили оборони звільнили від окупантів понад 300 кв. км на Півдні: у ЗСУ розповіли подробиці

Внаслідок штурмових та контратакувальних дій Сили оборони деокупували понад 300 кв. км. Відновлення контролю відбулося на Гуляйпільському та сусідніх напрямках у Запорізькій області.

Українські підрозділи здійснюють контратакувальні і штурмові дії, скоротивши територію "сірої зони". Про це у коментарі "РБК-Україна" розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

З початку операції, яка розпочалася наприкінці січня, українським військовим вдалося відновити контроль над територією в 300 квадратних кілометрів.

Також, за його словами, було відновлено контроль над низкою населених пунктів, розташованих на адміністративній межі Запорізької і Дніпропетровської областей.

Ситуція під Гуляйполем Фото: скріншот

Щодня на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках загалом відбувається до 50 бойових зіткнень, зазначив Волошин, додавши, що наразі триває активна фаза операції й говорити про її остаточні результати передчасно.

Ситуація на Гуляйпільскому напрямку: зведення Генштабу ЗСУ

Ситуація на Гуляйпільському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби окупанти вже атакували українських захисників 75 разів й найбільше боєзіткнень зафіксовано Гуляйпільському напрямку, йдеться у зведенні ГШ ЗСУ. Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 27 атак у районі Гуляйполя та у бік Залізничного, Староукраїнки, Святопетрівки, Зеленого, Варварівки, Добропілля, Загірного та Гіркого. Шість штурмів іще тривають. Також ЗС РФ завдали авіаударів у районах Розівки, Гіркого, Залізничного, Мирного, Гуляйпільського, Лугівського та Чарівного.

Зазначимо, 20 лютого в інтерв’ю агентству France-Presse Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони звільнили від росіян 300 квадратних кілометрів української території.

Нагадаємо, глава Ради резервістів Іван Тимочко вважає, що дії Збройні сили України на Запорізькому напрямку не можна вважати контрнаступом. На думку воєнного експерта, українське командування застосовує особливу тактику, завдяки якій є втрати ЗС РФ навіть без українських штурмів.

19 лютого Волошин, коментуючи ситуацію під Гуляйполем, розповідав, що ЗСУ зачищають диверсантів та відкидають росіян, щоб вони не встигли закріпитись. Українці працюють на "випередження" та зменшують "сіру зону", а противнику здається, що йде наступ, зазначав спікер Сил оборони Півдня.