ЗСУ пішли в контратаки під Покровським: яка мета командування та що з Гуляйполем, — Волошин

Збройні сили України діють на випередження під Гуляйполем та Олександрівським, і цю активність справді можна назвати контратакою, пролунало у поясненні пресофіцера Владислава Волошина. Збройні сили Російської Федерації на півдні скидають близько сотні бомб щодня і говорять, начебто окупували село Криничне. Що відбувається на східному фланзі Запорізького напрямку, на якому стало гарячіше, ніж під Покровськом та Мирноградом.

На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи проводять активні контрдиверсійні заходи й контратакувальні дії, що б спростувати заяви росіян про просування, сказав Волошин в ефірі телеканалу "Ми Україна". Тим часом на північний схід, під Олександрівським та Покровським, бійці ЗСУ не дають ЗС РФ закріпитись у "сірій зоні". Орієнтовна довжина відтинку, на якому почалась активність ЗСУ, — близько 45 км, показують аналітичні карти.

Контратаки ЗСУ — коментар Владислва Волошина від 19 лютого

Волошин відповів на питання ведучого про ситуацію на відтинку фронту, на якому, на думку Z-блогерів, почався "контрнаступ ЗСУ". Речник командування пояснив особливості бойових дій під Гуляйполем. З його слів, ЗСУ зачищають диверсантів та відкидають росіян, щоб вони не встигли закріпитись. Протягом доби інколи відбувається 20 "пошуково-ударних та контрдиверсійних дій". Речник командування також уточнив, що "здійснювали контратакувальні дії". До всього, українці зменшують "сіру зону", працюють на "випередження", і противнику здається, що іде наступ, але це просто "узгодження та координація".

Водночас у Гуляйполі склалась справді складна ситуація, оскільки противник інтенсивно намагається витіснити українців, але "їм це не вдається", сказав пресофіцер. ЗС РФ тиснуть на навколишні населені пункти — Залізничне, Варварівка, Зелене.

"В російських пабліках знову почала іти різна інформація про те, що вони взяли Криничне [західніше Святопетрівки та Староукраїнки]. Щоб їм тули зайти, треба дуже і дуже багато постаратися. Я хочу спростувати цю інформацію, тому що Криничне під нашим контролем", — заявив Волошин.

Під Олександрівкою — "непроста ситуація", заявив речник. На цьому відтинку ЗСУ також "проводять контратакувальні і штурм дії".

Контратаки ЗСУ — що відбувається під Гуляйполем

На карті фронту проєкту DeepState останні зміни на Гуляйпільсько-Олександрівському напрямку з'явились 16-17 лютого. Ідеться про відтинок на північний схід від Покровського — населеного пункту на трасі N15, передмістям якого є Олександрівське. Аналітики зменшили червону зону між населеними пунктами Вишневе та Тернове. Орієнтовно, росіян подекуди відкинули на 4,5 км. Південніше — Гуляйполе, яке на половину окуповане, а решта (західна частина) — у сірій зоні. Тим часом село Криничне, згадане Волошиним, розташоване північніше біля сірого клина, який тягнеться до Цвіткового від Святопетрівки.

Контратаки ЗСУ — ситуація на відтинку Гуляйполе-Олександрівське, 18-19 лютого, DeepState Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ у звіті за 19 лютого розповів, що на Гуляйпільському напрямку нарахували 49 штурмів ЗС РФ, і це найгарячіша ділянка фронту. Під Покровськом, яке раніше було на першому місці, стало менше російських атак — 42. Аналогічна ситуація була і напередодні, коли ішлося про 31 атаку проти 21: є зростання активності на відтинку Запорізького фронту на 40%).

Зазначимо, глава ради резервістів Іван Тимочко прокоментував можливість наступу ЗСУ. На думку воєнного експерта, українське командування застосовує особливу тактику, завдяки якій є втрати ЗС РФ навіть без українських штурмів.

Нагадуємо, 18 лютого співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий пояснив, чому не потрібно говорити про "наступ ЗСУ" і чому це пов'язано з нестачею ресурсів на фронті.