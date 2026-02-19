ВСУ пошли в контратаки под Покровским: какая цель командования и что с Гуляйполем, — Волошин

Вооруженные силы Украины действуют на опережение под Гуляйполем и Александровским, и эту активность действительно можно назвать контратакой, прозвучало в объяснении пресс-офицера Владислава Волошина. Вооруженные силы Российской Федерации на юге сбрасывают около сотни бомб ежедневно и говорят, будто оккупировали село Криничное. Что происходит на восточном фланге Запорожского направления, на котором стало горячее, чем под Покровском и Мирноградом.

На Гуляйпольском направлении украинские подразделения проводят активные контрдиверсионные мероприятия и контратакующие действия, чтобы опровергнуть заявления россиян о продвижении, сказал Волошин в эфире телеканала "Мы Украина". Тем временем на северо-восток, под Александровским и Покровским, бойцы ВСУ не дают ВС РФ закрепиться в "серой зоне". Ориентировочная длина отрезка, на котором началась активность ВСУ, — около 45 км, показывают аналитические карты.

Контратаки ВСУ — комментарий Владислва Волошина от 19 февраля

Волошин ответил на вопрос ведущего о ситуации на отрезке фронта, на котором, по мнению Z-блогеров, началось "контрнаступление ВСУ". Спикер командования объяснил особенности боевых действий под Гуляйполем. По его словам, ВСУ зачищают диверсантов и отбрасывают россиян, чтобы они не успели закрепиться. В течение суток иногда происходит 20 "поисково-ударных и контрдиверсионных действий". Представитель командования также уточнил, что "осуществляли контратакующие действия". Ко всему, украинцы уменьшают "серую зону", работают на "опережение", и противнику кажется, что идет наступление, но это просто "согласование и координация".

В то же время в Гуляйполе сложилась действительно сложная ситуация, поскольку противник интенсивно пытается вытеснить украинцев, но "им это не удается", сказал пресс-офицер. ВС РФ давят на окружающие населенные пункты — Железнодорожное, Варваровка, Зеленое.

"В российских пабликах снова начала идти разная информация о том, что они взяли Криничное [западнее Святопетровки и Староукраинки]. Чтобы им туда зайти, надо очень и очень много постараться. Я хочу опровергнуть эту информацию, потому что Криничное под нашим контролем", — заявил Волошин.

Под Александровкой - "непростая ситуация", заявил спикер. На этом отрезке ВСУ также "проводят контратакующие и штурм действия".

Контратаки ВСУ — что происходит под Гуляйполем

На карте фронта проекта DeepState последние изменения на Гуляйпольско-Александровском направлении появились 16-17 февраля. Речь идет об отрезке к северо-востоку от Покровского — населенного пункта на трассе N15, пригородом которого является Александровское. Аналитики уменьшили красную зону между населенными пунктами Вишневое и Терновое. Ориентировочно, россиян кое-где отбросили на 4,5 км. Южнее — Гуляйполе, которое на половину оккупировано, а остальные (западная часть) — в серой зоне. Между тем село Криничное, упомянутое Волошиным, расположено севернее возле серого клина, который тянется к Цветковому от Святопетровки.

Контратаки ВСУ — ситуация на отрезке Гуляйполе-Александровка, 18-19 февраля, DeepState Фото: DeepState

Генштаб ВСУ в отчете за 19 февраля рассказал, что на Гуляйпольском направлении насчитали 49 штурмов ВС РФ, и это самый горячий участок фронта. Под Покровском, которое ранее было на первом месте, стало меньше российских атак — 42. Аналогичная ситуация была и накануне, когда речь шла о 31 атаке против 21: есть рост активности на отрезке Запорожского фронта на 40%).

Отметим, глава совета резервистов Иван Тимочко прокомментировал возможность наступления ВСУ. По мнению военного эксперта, украинское командование применяет особую тактику, благодаря которой есть потери ВС РФ даже без украинских штурмов.

Напоминаем, 18 февраля соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый объяснил, почему не нужно говорить о"наступлении ВСУ" и почему это связано с нехваткой ресурсов на фронте.