Почему не нужно говорить о наступлениях ВСУ: основатель DeepState оценил возможности войск (видео)

Вооруженные силы Украины на сегодня не могут наступать, поскольку даже при "гениальных планах" войска не могут удержать контроль над новой территорией, считает соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый. По его мнению, сначала следует предоставить максимум ресурсов бойцам на фронте, тогда как сегодня есть усиление людьми штурмовых подразделений, но они на самом деле не наступают, а "зачищают". Почему наступательные действия ВСУ могут представлять угрозу для украинской армии?

Командиры бригад ВСУ на линии фронта испытывают нехватку человеческих ресурсов, чтобы штурмовые подразделения действительно получали новых бойцов, рассказал Погорелый в интервью YouTube-каналу "Коммерсант Украинский". Поэтому действительно возможны локальные успехи, когда "зачищаются" подразделения ВС РФ в определенных точках, но отсутствуют ресурсы для удержания больших территорий, как, например, во время Курской операции, уточнил эксперт.

Наступление ВСУ

Погорелый ответил на вопрос ведущего, который упомянул о наступлении ВСУ на границе Днепропетровской и Запорожской областей рядом с населенными пунктами Покровское, Великомихайловка, Терноватое, Гуляйполе. При этом Z-военкорры уверяли, что в планах украинского командования — якобы разрезать местную российскую группировку и заблокировать отдельные подразделения. Представитель проекта прежде всего признал, что аналитики действительно сообщали о ситуации в селе Терноватое, в которое "затягивались" российские войска, и о том, что ВСУ проводили "зачистки". Аналогичная ситуация в Придорожном. Впрочем, указанные операции нельзя считать наступлением, подчеркнул эксперт.

"Это зачистка в глубине, где просочился враг. Все. Хватит говорит о наступлениях. Не можем мы сегодня наступать, не можем. Эти заявления "наступать, освобождать", когда у нас нет людей, чтобы держать оборону", — прозвучало на видео.

По мнению эксперта, самая первая задача ВСУ на сегодня, — это "уничтожать россиян, уничтожать в обороне, научиться не терять своих людей, научиться накапливать, применять ресурсы и чтобы они были в достаточном количестве у бойцов на фронте". При этом о недостатке ресурсов свидетельствует, например, Курская операция, когда Силы обороны зашли на территорию РФ, но не удержали контроль. Кроме того, на указанных отрезках, где якобы происходит "наступление", действуют украинские штурмовые подразделения. Основное назначение штурмовиков — не наступление, а зачистка территории, на которую проник противник: именно это и происходит.

"Штурмовые войска проводят типа зачистки. Это такие пожарные бойцы, которые [приходят туда], где произошел прорыв. При этом линейные бригады кричат, что у них не хватает людей. О каких контрнаступлениях мы [говорим]. О катастрофической нехватке людей можем говорить, если некем держать позиции?" — сказал Погорелый.

Наступление ВСУ — что происходит под Гуляйполем

Днем 18 февраля представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии агентству "Укринформ" рассказал о "контратакующих и штурмовых действиях", которые провели ВСУ на Александровском направлении. При этом отмечается, что отбывают контратаки и подразделения ВС РФ отбрасывают назад, чтобы они не успели закрепиться.

Наступление ВСУ — линия фронта возле Гуляйполя и Александровки, 18 февраля, DeepState Фото: DeepState

Отметим, утром 18 февраля аналитики проекта DeepState рассказали об украинских военных под Гуляйполем на участке, на котором, как говорят россияне, происходит наступление ВСУ. Речь шла о трех селах, Вишневое, Вербовое, Терновое, рядом с которыми противника отбросили местами на 4,5 км. На карте появились новые отметки: красная зона оккупации уменьшилась и исчезли "клинья", которые врезались в серую зону.

Напоминаем, военный эксперт и глава Совета резервистов Иван Тимочко объяснил, почему мероприятия ВСУ под Гуляйполем нельзя считать наступлением.