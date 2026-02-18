Чому не потрібно говорити про наступи ЗСУ: засновник DeepState оцінив можливості війська (відео)

Збройні сили України на сьогодні не можуть наступати, оскільки навіть при "геніальних планах" війська не можуть втримати контроль над новою територією, вважає співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий. На його думку, спершу слід надати максимум ресурсів бійцям на фронті, тоді як сьогодні є підсилення людьми штурмових підрозділів, але вони насправді не наступають, а "зачищають". Чому наступальні дії ЗСУ можуть становити загрозу для українського війська?

Командири бригад ЗСУ на лінії фронту мають нестачу людських ресурсів, щоб штурмовим підрозділам справді надають нових бійців, розповів Погорілий в інтерв'ю YouTube-каналу "Комерсант Український". Тому справді можливі локальні успіхи, коли "зачищаються" підрозділи ЗС РФ у певних точках, але відсутні ресурси для втримання великих територій, як, наприклад, під час Курської операції, уточнив експерт.

Погорілий відповів на питання ведучого, який згадав про наступ ЗСУ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей поруч з населеними пунктами Покровське, Великомихайлівка, Тернувате, Гуляйполе. При цьому Z-військкори запевняли, що у планах українського командування — начебто розрізати місцеве російське угрупування та заблокувати окремі підрозділи. Представник проєкту найперше визнав, що аналітики справді повідомляли про ситуацію у селі Тернувате, в яке "затягувались" російські війська, і про те, що ЗСУ проводили "зачистки". Аналогічна ситуація у Придорожньому. Втім, вказані операції не можна вважати наступом, наголосив експерт.

"Це зачистка в глибині, де просочився ворог. Все. Досить говорить про наступи. Не можемо ми сьогодні наступати, не можемо. Оці заяви "наступати, звільняти", коли у нас немає людей, щоб тримати оборону", — пролунало на відео.

На думку експерта, найперше завдання ЗСУ на сьогодні, — це "знищувати росіян, знищувати в обороні, навчитися не втрачати своїх людей, навчитися накопичувати, застосовувати ресурси і щоб вони були в достатній кількості у бійців на фронті". При цьому про нестачу ресурсів свідчить, наприклад, Курська операція, коли Сили оборони зайшли на територію РФ, але не втримали контроль. Крім того, на вказаних відтинках, де начебто відбувається "наступ", діють українські штурмові підрозділи. Основне призначення штурмовиків — не наступ, а зачистка території, на яку проник противник: саме це і відбувається.

"Штурмові війська проводять типу зачистки. Це такі пожежні бійці, які [приходять туди], де стався прорив. Водночас лінійні бригади кричать, що у них не вистачає людей. Про які контрнаступи ми [говоримо]. Про катастрофічну нестачу людей можемо говорити, якщо немає ким тримати позиції?" — сказав Погорілий.

Наступ ЗСУ — що відбувається під Гуляйполем

Вдень 18 лютого речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Укрінформ" розповів про "контратакувальні та штурмові дії", які провели ЗСУ на Олександрівському напрямку. При цьому наголошується, що відбувають контратаки і підрозділи ЗС РФ відкидають назад, щоб вони не встигли закріпитись.

Наступ ЗСУ — лінія фронту біля Гуляйполя та Олександрівки, 18 лютого, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, зранку 18 лютого аналітики проєкту DeepState розповіли про українських військових під Гуляйполем на ділянці, на якій, як говорять росіяни, відбувається наступ ЗСУ. Ішлося про три села, Вишневе, Вербове, Тернове, поруч з якими противника відкинули подекуди на 4,5 км. На карті з'явились нові позначки: червона зона окупацій зменшилась та зникли "клини", які врізались у сіру зону.

Нагадуємо, військовий експерт та глава Ради резервістів Іван Тимочко пояснив, чому заходи ЗСУ під Гуляйполем не можна вважати наступом.