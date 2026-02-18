Чому дії ЗСУ під Гуляйполем не є "контрнаступом": навіщо "зрізають" ЗС РФ, — Тимочко (відео)

Збройні сили України проводять контрудари на Запорізькому напрямку, намагаючись зламати плани генерального штабу Збройних сил Російської Федерації по наступу на Запоріжжя, вважає воєнний оглядач та глава Ради резервістів Іван Тимочко. Ці удари "відсікають" російські підрозділи, які відійшли далеко від основних сил, і при цьому їм дошкуляє мороз в умовах відсутності ресурсів. Які рішення втілює у життя український генштаб та чому російське командування тисне на південному фронті?

Генштаб ЗСУ звернув увагу на плани начальника генштабу РФ Валерія Герасимова, який проголосив наступ на Запоріжжя, щоб реабілітуватись за провали під Покровськом та Мирноградом, сказав Тимочко в ефірі телеканалу "Київ 24". На цьому напрямку Москва зібрала значні ресурси, й триває тиск другий місяць поспіль. Щоб певні населені пункти не перетворились на логістичні хаби противника, українські війська почали проводити контрудари, відрізаючи ворожі підрозділи. Коли немає ресурсів, але є мороз, то ЗС РФ зазнають втрат навіть без наступу ЗСУ, пояснив військовий.

Деякі підрозділи ЗС РФ зайшли задалеко вперед і не встигли закріпитись, бо не підійшли сили прикриття, важка техніка, оператори дронів, зауважив Тимочко. І тому у ЗСУ з'явилась можливість "зрізати" ворожі частини, хоча такі дії все ж не можна називати контрнаступом, а просто "удари по передових підрозділах".

"Якщо російські ворожі солдати десь будуть відсікатися навіть в окремо взятому населеному пункті без зовнішньої підтримки, чи навіть підтримки тих, хто їм підходить на допомогу, це вірна смерть навіть не в бою, просто від морозів", — пояснив Тимочко.

Герасимов намагається реабілітуватись перед президентом РФ Володимиром Путіним та зберегти посаду, тому і робить такий акцент на Запорізькому напрямку, сказав експерт. При цьому російське командування справді зібрало на цій ділянці значні сили й "задіяло ресурси надзвичайно серйозні та жорсткі". Коли стало зрозуміло, які тактичні цілі ЗС РФ та які завдання отримали окремі з'єднання, то "контрудари були вкрай необхідні".

"Це доволі вдало підібраний момент в плані контрударів по силах противника, не дав їм перетворити, скажімо, точки, які вони зайняли в якісь логістичні центри", — підсумував він.

Наступ ЗСУ — деталі

Генштаб ЗСУ у ранковому звіті 18 лютого повідомив, що Гуляйпільський напрямок вийшов на перше місце за кількістю атак ЗС РФ. Згідно з даними командування, нарахували 31 штурм, тим часом на Покровському, який дотепер був в лідерах, — лише 21.

Зранку 18 лютого аналітики проєкту DeepState підтвердили успіхи ЗСУ внаслідок контрнаступальних операцій на північ від Гуляйполя. З'ясувалось, що українській військові відкинули противника поруч з трьома населеними пунктами. Орієнтовно, вдалось відсунути червону зону окупації на відстань 4,5 км на схід.

Наступ ЗСУ — ситуація під Гуляйполем та Олександрівкою, 18 лютого, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, Z-блогери РФ 9 лютого повідомили про наступ ЗСУ на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. При цьому російські пропагандисти запевняли, що подекуди окупантів відкинули на 5-9 кілометрів назад на схід. Тоді ж речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин пояснив, що відбувається не наступ, а знешкодження російських солдатів, які глибоко інфільтрувались в українські позиції.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни розповіли, яку площу вдалось повернути під контроль України протягом двотижневих успішних наступальних дій під Гуляйполем.