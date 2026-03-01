"ЗСУ вперше звільняють більше, ніж втрачають": Чмут заявив, що РФ програла "битву за зиму"

Член Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Тарас Чмут заявив, що "Україна виграла битву за зиму". Він стверджує, що українські військові вперше за тривалий час деокуповують більше земель, ніж захоплюють ЗС РФ.

Допис про успіхи Сил оборони у війні в Україні керівник благодійного фонду "Повернись живим", учасник російсько-української війни Тарас Чмут опублікував у своєму акаунті в мережі Х. На його думку, Росія не змогла виграти "битву за зиму".

"Росія програла "битву за зиму". А ми виграли. Перший день весни. Сонячний день довшає. Стає тепліше. Україна продовжує боротьбу", — написав він.

За словами Чмута, українські військові "вперше за багато місяців, а може й років почали звільняти більшу територію, аніж втрачати".

Тарас Чмут стверджує, що ЗСУ звільняють більше територій, ніж втрачають Фото: скриншот

Війна в Україні: що відомо про ситуацію на фронті

Аналітики DeepState 28 лютого заявляли про просування росіян біля Платонівки, Новоолександрівки, Різниківки та Гришиного Донецької області.

23 лютого в DeepState повідомляли про новий прорив ЗС РФ в Сумській області на близько 2 км вглиб України, а також про просування в бік Слов'янська на Донеччині.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин 21 лютого повідомляв, що Сили оборони звільнили від окупантів понад 300 кв. км у Запорізькій області.

Нагадаємо, про те, що Тарас Чмут був призначений у Наглядову раду Агенції оборонних закупівель, міністр оборони Михайло Федоров повідомляв 5 лютого. Йому було доручено змінити процеси закупівель зброї для ЗСУ.