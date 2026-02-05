Чмут призначений у Наглядову раду Агенції оборонних закупівель: як це вплине на ЗСУ, — Федоров

Глава міністерства оборони Михайло Федоров призначив керівника благодійного фонду "Повернись живим" Тараса Чмута членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель. Які завдання отримав Чмут від міністра та як це покращить закупівлю зброї для української армії?

Чмут представлятиме Міноборони України в Агенції оборонних закупівель, ідеться у дописі Федорова у Telegram-каналі. Завдання волонтера — посилити прозорість і ефективність оборонних процесів. При цьому наголошується, що для ЗСУ замовлятимуть лише зброю із доведеною ефективністю на полі бою і стежитимуть за найшвидшими поставками. Також сподіваються, що буде прозора конкуренція та не буде корупції, ідеться у дописі міністра.

Заява Федорова з'явилась вдень 5 лютого, через два тижні після інформації про появу у Міноборони фахівця з радіотехніки Сергія "Флеша" Бескрестного та волонтера Сергія Стерненка, які стали радниками. Посадовець нагадав, що Чмут створив фонд, у якому працює "одна з найрезультативніших і найпрозоріших систем підтримки Сил оборони": коли контролюється якість та стежать за оперативністю. Висловлюється сподівання, що цей досвід використають пі час роботи в АОЗ.

Міністр озвучив п'ять завдань, які поставив Чмут у контексті зміни процесу закупівель зброї для ЗСУ. Серед них — визначення реальних потреб бійців ЗСУ, стеження за якістю та швидкістю, оперативна реакція на інновації, зниження ціни.

Тарас Чмут поки не коментував призначення у наглядову раду АОЗ: не відшукалось дописів волонтера на цю тему. Тим часом ідеться про повернення до роботи, від якої його усунули взимку 2025 року.

Тарас Чмут — деталі призначення в АОЗ

Агенція оборонних закупівель — це структура у складі Міноборони України, яка займається закупівлями зброї, боєприпасів та військової техніки для ЗСУ відповідно до стандартів НАТО. Агенцію створили у червні 2022 року: міністерство очікувало, що таким чином прискорить та оптимізує процеси. Станом на 5 лютого керівник АОЗ — Арсен Жумаділов (з березня 2025 року). Його попередниця — Марина Безрукова, якій не продовжили контракт відповідно до рішення тодішнього міністра Рустема Умєрова, хоч з цим рішенням і не погоджувалась наглядова рада.

Наглядова рада АОЗ — орган, який повинен стежити за роботою агенції: за дотриманням законів України та за якістю закупівель зброї для ЗСУ. На сьогодні у раді працюють троє незалежних членів: Патрік Аурой (Франція, НАТО), Катерина Кузнецова (аудит), Лукаш Столярськи (NSPA NATO). Ще має бути двоє представників Міноборони України. У січні 2025 року з ради усунули Тараса Чмута, який не підтримав рішення Умєрова щодо Безрукової. Замість волонтера та ще одного незгодного (Юрія Джигира) призначили Івана Гаврилюка та Станіслава Гайдера.

у лютого 2026 року Міністерство оборони України протягом кількох днів виправило ситуацію зі Starlink, якими вільно користувались ЗС РФ.