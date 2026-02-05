Чмут назначен в Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок: как это повлияет на ВСУ, — Федоров

Глава министерства обороны Михаил Федоров назначил руководителя благотворительного фонда "Вернись живым" Тараса Чмута членом Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок. Какие задачи получил Чмут от министра и как это улучшит закупку оружия для украинской армии?

Чмут будет представлять Минобороны Украины в Агентстве оборонных закупок, говорится в заметке Федорова в Telegram-канале. Задача волонтера — усилить прозрачность и эффективность оборонных процессов. При этом отмечается, что для ВСУ будут заказывать только оружие с доказанной эффективностью на поле боя и следить за быстрыми поставками. Также надеются, что будет прозрачная конкуренция и не будет коррупции, говорится в заметке министра.

Заявление Федорова появилось днем 5 февраля, через две недели после информации о появлении в Минобороны специалиста по радиотехнике Сергея "Флеша" Бескрестного и волонтера Сергея Стерненко, которые стали советниками. Чиновник напомнил, что Чмут создал фонд, в котором работает "одна из самых результативных и прозрачных систем поддержки Сил обороны": когда контролируется качество и следят за оперативностью. Выражается надежда, что этот опыт используют во время работы в АОЗ.

Министр озвучил пять задач, которые поставил Чмут в контексте изменения процесса закупок оружия для ВСУ. Среди них — определение реальных потребностей бойцов ВСУ, слежение за качеством и скоростью, оперативная реакция на инновации, снижение цены.

Тарас Чмут пока не комментировал назначение в наблюдательный совет АОЗ: не нашлось сообщений волонтера на эту тему. Между тем речь идет о возвращении к работе, от которой его отстранили зимой 2025 года.

Тарас Чмут — детали назначения в АОЗ

Агентство оборонных закупок — это структура в составе Минобороны Украины, которая занимается закупками оружия, боеприпасов и военной техники для ВСУ в соответствии со стандартами НАТО. Агентство создали в июне 2022 года: министерство ожидало, что таким образом ускорит и оптимизирует процессы. По состоянию на 5 февраля руководитель АОЗ — Арсен Жумадилов (с марта 2025 года). Его предшественница — Марина Безрукова, которой не продлили контракт в соответствии с решением тогдашнего министра Рустема Умерова, хотя с этим не соглашался наблюдательный совет.

Наблюдательный совет АОЗ — орган, который должен следить за работой агентства: за соблюдением законов Украины и за качеством закупок оружия для ВСУ. На сегодня в совете работают трое независимых членов: Патрик Аурой (Франция, НАТО), Екатерина Кузнецова (аудит), Лукаш Столярски (NSPA NATO). Еще должно быть два представителя Минобороны Украины. В январе 2025 года из совета отстранили Тараса Чмута, который не поддержал решение Умерова по Безруковой. Вместо волонтера и еще одного несогласного (Юрия Джигира) назначили Ивана Гаврилюка и Станислава Гайдера.

Напоминаем, в феврале 2026 года Министерство обороны Украины в течение нескольких дней исправило ситуацию со Starlink, которыми свободно пользовались ВС РФ.