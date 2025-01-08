Больше оружия, меньше посредников: как работало Агентство оборонных закупок в 2024 году

Прямое сотрудничество с производителями, снижение цен на боеприпасы и расширение украинского производства — главные результаты работы АОЗ за прошлый год.

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2024 год стал ключевым для реформы оборонных закупок в Украине. С 1 января Агентство оборонных закупок (АОЗ) взяло на себя функцию закупки вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины. Это решение не только упростило процесс, но и позволило избавиться от коррупционных рисков и бюрократии, которые долгое время мешали эффективному обеспечению армии, сообщает "Украинская правда".

Сумела ли новая структура оправдать ожидания и справиться с вызовами, которые стояли перед ней? Итоги работы АОЗ за 2024 год демонстрируют ее весомые успехи в оптимизации расходов, поддержке украинского производства и налаживании международного сотрудничества.

Уменьшение роли посредников и снижение цен

Одним из главных достижений Агентства стало значительное сокращение доли посредников в военных закупках. Если в 2023 году 82% контрактов заключали через специмпортеров, то в 2024-м этот показатель упал до 12%. Это позволило значительно снизить расходы на ключевые виды боеприпасов.

Одним из главных достижений АОЗ стало значительное сокращение доли посредников в военных закупках

В частности, средняя цена на снаряды калибра 155 мм снизилась на 15%, на 152 мм — на 23%, а на 125 мм — на 16%. Благодаря этому удалось сэкономить миллиарды гривен, которые были направлены на закупку дополнительного оружия.

Также выросла доля прямых контрактов с зарубежными производителями, в частности с Болгарией, Германией и Францией. Всего в 2024 году АОЗ заключила 50 соглашений с компаниями из 13 стран.

Поддержка украинской оборонной промышленности

Развитие внутреннего производства стало еще одним важным направлением работы Агентства. В течение 2024 года профинансированы контракты со 155 украинскими производителями вооружения. В сфере производства беспилотников доля отечественных компаний достигла 90%, а в секторе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — почти 50%.

Эффективность бюджета

Годовой бюджет АОЗ в 2024 году составил 306,1 млрд грн. На 100% от этой суммы были заключены контракты, а 99,2% средств уплачено поставщикам. Незначительный остаток в 0,8% возник по техническим причинам, в частности, поставки товаров в последние дни года.

Несмотря на попытки дискредитации работы Агентства, оно доказало свою способность рационально осваивать выделенные средства. Однако изъятие 23 млрд грн из его бюджета в пользу других структур создало временный дефицит, который потребует дополнительных усилий в 2025 году.

Международное сотрудничество

АОЗ активно развивала партнерство с международными закупочными структурами, в частности странами НАТО. Подписаны меморандумы с агентствами Дании, Эстонии, Норвегии, Турции и Италии.

Особенно успешной стала реализация так называемой "датской модели", по которой другие страны финансируют закупку оружия для Украины у наших производителей. Благодаря этой инициативе Дания заказала украинские дальнобойные дроны на €535 млн, которые уже поставлены ВСУ.

Ритмичность поставок

В 2024 году АОЗ поставило вооружения на сумму более 180 млрд грн. Еще 46 млрд грн будет использовано для поставок в первом квартале 2025 года, что обеспечит непрерывность поставок для армии.

Резюме

2024 год стал годом трансформации системы оборонных закупок Украины. Агентство оборонных закупок доказало свою эффективность, оптимизировав расходы, укрепив украинское производство и повысив уровень международного сотрудничества. Впереди — новые вызовы, однако работа, проведенная в 2024 году, заложила надежный фундамент для дальнейших успехов.