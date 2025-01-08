Більше зброї, менше посередників: як працювала Агенція оборонних закупівель у 2024 році

Пряма співпраця з виробниками, зниження цін на боєприпаси та розширення українського виробництва — головні результати роботи АОЗ за минулий рік.

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2024 рік став ключовим для реформи оборонних закупівель в Україні. З 1 січня Агенція оборонних закупівель (АОЗ) взяла на себе функцію закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних cил України. Це рішення не лише спростило процес, а й дозволило позбутися корупційних ризиків та бюрократії, що довгий час заважали ефективному забезпеченню армії, повідомляє "Українська правда".

Чи зуміла нова структура виправдати очікування та впоратися із викликами, які стояли перед нею? Підсумки роботи АОЗ за 2024 рік демонструють її вагомі успіхи в оптимізації витрат, підтримці українського виробництва та налагодженні міжнародного співробітництва.

Зменшення ролі посередників і зниження цін

Одним із головних досягнень Агенції стало значне скорочення частки посередників у військових закупівлях. Якщо у 2023 році 82% контрактів укладали через спецімпортерів, то у 2024-му цей показник впав до 12%. Це дозволило значно знизити витрати на ключові види боєприпасів.

Одним із головних досягнень АОЗ стало значне скорочення частки посередників у військових закупівлях

Зокрема, середня ціна на снаряди калібру 155 мм знизилася на 15%, на 152 мм — на 23%, а на 125 мм — на 16%. Завдяки цьому вдалося заощадити мільярди гривень, які були спрямовані на закупівлю додаткової зброї.

Також зросла частка прямих контрактів із закордонними виробниками, зокрема з Болгарією, Німеччиною та Францією. Усього у 2024 році АОЗ уклала 50 угод із компаніями з 13 країн.

Підтримка української оборонної промисловості

Розвиток внутрішнього виробництва став ще одним важливим напрямом роботи Агенції. Протягом 2024 року профінансовано контракти зі 155 українськими виробниками озброєння. У сфері виробництва безпілотників частка вітчизняних компаній сягнула 90%, а в секторі радіоелектронної боротьби (РЕБ) — майже 50%.

Ефективність бюджету

Річний бюджет АОЗ у 2024 році склав 306,1 млрд грн. На 100% від цієї суми було укладено контракти, а 99,2% коштів сплачено постачальникам. Незначний залишок у 0,8% виник через технічні причини, зокрема, постачання товарів у останні дні року.

Попри спроби дискредитації роботи Агенції, вона довела свою здатність раціонально освоювати виділені кошти. Проте вилучення 23 млрд грн з її бюджету на користь інших структур створило тимчасовий дефіцит, що потребуватиме додаткових зусиль у 2025 році.

Міжнародна співпраця

АОЗ активно розвивала партнерство з міжнародними закупівельними структурами, зокрема країнами НАТО. Підписані меморандуми з агенціями Данії, Естонії, Норвегії, Туреччини та Італії.

Особливо успішною стала реалізація так званої "данської моделі", за якою інші країни фінансують закупівлю зброї для України у наших виробників. Завдяки цій ініціативі Данія замовила українські далекобійні дрони на €535 млн, які вже поставлені ЗСУ.

Ритмічність постачання

У 2024 році АОЗ поставила озброєння на суму понад 180 млрд грн. Ще 46 млрд грн буде використано для поставок у першому кварталі 2025 року, що забезпечить безперервність постачання для армії.

Резюме

2024 рік став роком трансформації системи оборонних закупівель України. Агенція оборонних закупівель довела свою ефективність, оптимізувавши витрати, зміцнивши українське виробництво та підвищивши рівень міжнародної співпраці. Попереду — нові виклики, однак робота, проведена у 2024 році, заклала надійний фундамент для подальших успіхів.