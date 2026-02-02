В Украине создадут "белый список" Starlink: Федоров объяснил причину

После того, как стало известно, что ВС РФ получают дроны со Starlink, которыми атакуют объекты инфраструктуры, а также мирных жителей, украинские власти разработали комплекс мер по противодействию использованию американских терминалов россиянами на дронах.

Правительство приняло постановление о внедрении белого списка для терминалов спутникового интернета Starlink. Уже в скором времени в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы, а все остальные отключат, сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что такие действия – реакция на использование россиянами Starlink в дронах, которые сложно сбить, поскольку они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях.

"Единственное техническое решение для противодействия – введение "белого списка" и авторизация всех терминалов. По инициативе украинского правительства мы реализуем его во взаимодействии со SpaceX", – написал чиновник.

Відео дня

Он заверил, что процесс регистрации Starlink для украинцев будет максимально прост. Достаточно будет одного визита в центр предоставления административных услуг (ЦПАП).

Для бизнеса также будет прост и удобен алгоритм верификации терминалов Starlink — онлайн на портале "Дія".

Что касается военных, то им обращаться в ЦПАП не нужно.

"Для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA. Также вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные аккаунтов — только уберечь свой терминал от блокировки, внеся его в "белый список"", – объяснил Федоров.

Он подчеркнул, что благодаря "белому списку" сохраняется стабильная связь для украинцев, усиливается безопасность, а враг лишается технологических преимуществ.

"Это вынужденный шаг правительства сохранить жизнь украинцев и объекты нашей энергетики", – подытожил министр, заверив, что подробная инструкция по регистрации терминалов будет предоставлена в ближайшее время.

Использование россиянами "Шахедов" и "Молний" со Starlink

24 января Вооруженные силы РФ в ходе очередной атаки впервые применили модернизированные ударные беспилотники типа "Шахед", которые были оснащены спутниковой связью Starlink.

Спустя несколько дней стало известно, что противник использует дроны "Молния" со Starlink, которые добираются за 50 км от линии фронта. В частности россияне доставали дронами до трассы Е50 в районе города Павлоград, взрывая машины гражданских и военных.

Один из ударов ВС РФ с использованием дронов со Starlink — это атака на пассажирский поезд "Барвенково-Чоп". 27 января российские "Шахеды" ударили по поезду, когда тот находился в 70 км от фронта. При этом один БпЛА взорвался на пути перед тепловозом, два других попали в вагон по середине. По предварительным данным ГСЧС, известно о пяти погибших, но данные будут меняться, поскольку есть неидентифицированные останки.

После появления дронов Вооруженных сил Российской Федерации с терминалами Starlink министр обороны Михаил Федоров обратился к компании SpaceX и миллиардеру Илону Маску с просьбой отреагировать на ситуацию.

Уже вскоре был получен ответ от американцев. Федоров не раскрывал детали, но сообщил, что нашел понимание у президента SpaceX Гвинн Шотвелл и у Илона Маска. Федоров поблагодарил руководителей технологиганта и заверил, что "началась работа над решением ситуации".

В свою очередь российские оккупанты ищут способы предотвращения блокировки терминалов Starlink, которые устанавливают на беспилотники, атакующие Украину. Сейчас модули спутникового интернета прекращают свою работу после того, как дрон превысит свою скорость в 90 км/ч.

28 января появился публичный ответ Илона Маска относительно дронов со Starlink, который остро отреагировал на упреки министра иностранных дел Польши. 29 января стало известно о новых угрозах из-за "Молнии" ВС РФ с терминалами спутниковой связи, которые взяли под удар дорогу на Павлоград и Днепр.