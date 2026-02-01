Россияне начали искать способы обхода блокирования Starlink: что известно

Российские оккупанты ищут способы предотвращения блокировки терминалов Starlink, которые устанавливают на беспилотники, атакующие Украину. Сейчас модули спутникового интернета прекращают свою работу после того, как дрон превысит свою скорость в 90 км/ч.

Превышение скорости в 90км/ч, после которой терминал Starlink "умирает", необходимо на две минуты. Только тогда американская техника блокируется, и возвращается к работе после перезагрузки, пишет один из российских каналов разработчика беспилотных систем.

Современный модуль планирования и коррекции сможет привести дрон к цели и включить Starlink на две минуты уже на финальном этапе, отмечают россияне.

Сообщение в соцсетях Фото: скриншот

Кроме того, в РФ не исключают другие сценарии контроля, среди которых взлом антенн и т.п.

Реакция Украины

В самое ближайшее время Украина совместно со Starlink внедрит систему, позволяющую работать на территории страны только авторизованным терминалам. Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров. Неверифицированные терминалы будут отключены, предупредил он.

Процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей. Подробные инструкции от Starlink глава оборонного ведомства пообещал опубликовать в ближайшее время.

Напомним, 24 января Вооруженные силы РФ в ходе очередной атаки впервые применили модернизированные ударные беспилотники типа "Шахед", которые были оснащены спутниковой связью Starlink.

Спустя несколько дней стало известно, что противник использует дроны "Молния" со Starlink, которые добираются за 50 км от линии фронта. В частности россияне доставали дронами до трассы Е50 в районе города Павлоград, взрывая машины гражданских и военных.

После появления у ВС РФ дронов с терминалами Starlink министр обороны Михаил Федоров обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску для решения проблемы доступа "Шахедов" к спутниковой связи. Маск ответил Федорову, что будет рад помочь.

После этого американская компания SpaceX, по всей видимости, ограничила использование спутникового интернета Starlink в Украине. Связь отключается, если модем двигается со скоростью выше 90 км/ч, что практически делает невозможным его использование на БПЛА.