Росіяни почали шукати способи обходу блокування Starlink: що відомо

Російські окупанти шукають способи запобігання блокуванню терміналів Starlink, які встановлюють на безпілотники, що атакують Україну. Наразі модулі супутникового інтернету припиняють свою роботу після того, як дрон перевищить свою швидкість у 90 км/год.

Перевищення швидкості в 90 км/год, після якої термінал Starlink "помирає", необхідне на дві хвилини. Тільки тоді американська техніка блокується, і повертається до роботи після перезавантаження, пише один з російських каналів розробника безпілотних систем.

Сучасний модуль планування і корекції зможе привести дрон до мети і ввімкнути Starlink на дві хвилини вже на фінальному етапі, зазначають росіяни.

Допис у соцмережах Фото: скриншот

Крім того, у РФ не відкидають інших сценаріїв контролю, серед яких злам антен тощо.

Реакція України

Найближчим часом Україна спільно зі Starlink впровадить систему, що дасть змогу працювати на території країни тільки авторизованим терміналам. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. Неверифіковані термінали будуть відключені, попередив він.

Відео дня

Процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів. Детальні інструкції від Starlink глава оборонного відомства пообіцяв опублікувати найближчим часом.

Нагадаємо, 24 січня Збройні сили РФ під час чергової атаки вперше застосували модернізовані ударні безпілотники типу "Шахед", які були оснащені супутниковим зв'язком Starlink.

Через кілька днів стало відомо, що противник використовує дрони "Блискавка" зі Starlink, які добираються за 50 км від лінії фронту. Зокрема росіяни діставали дронами до траси Е50 в районі міста Павлоград, підриваючи автівки цивільних і військових.

Після появи у ЗС РФ дронів із терміналами Starlink міністр оборони Михайло Федоров звернувся до власника компанії SpaceX Ілона Маска для вирішення проблеми доступу "Шахедів" до супутникового зв'язку. Маск відповів Федорову, що буде радий допомогти.

Після цього американська компанія SpaceX, очевидно, обмежила використання супутникового інтернету Starlink в Україні. Зв'язок відключається, якщо модем рухається зі швидкістю вище 90 км/год, що практично унеможливлює його використання на БПЛА.