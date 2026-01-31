SpaceX обмежила використання Starlink в Україні: зв'язок пропадає на швидкості вище 90 км/год

Американська компанія SpaceX, найімовірніше, обмежила використання супутникового інтернету Starlink на транспорті в Україні. Зокрема, компанія почала застосовувати технічні обмеження проти терміналів Starlink, які встановлюються на безпілотних літальних апаратах.

Зв'язок Starlink тепер відключається на високій швидкості руху, про що 31 січня повідомили учасники профільної групи Народний Starlink у Facebook.

При цьому аналогічні відомості надходять від російських військових блогерів. Однак там уточнили, що Starlink тепер відключається за швидкості руху понад 90 км/год, що фактично унеможливлює його використання на БПЛА без додаткових технічних модифікацій.

"Якщо хто не зрозумів, умовні БЕКи і Баби яги будуть нас атакувати і у вус не дути, бо повільні. Наші ж БМ-35 перетворилися на фанеру з пропелером", — скаржиться один із Z-блогерів.

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив, що запроваджені обмеження є першими контрзаходами, які SpaceX зробила за запитом Міністерства оборони України.

"Багато користувачів системи супутникового зв'язку Starlink в Україні вже спостерігають перші контрзаходи, які SpaceX зробила за запитом Міністерства оборони України", — заявив Бескрестнов.

При цьому він підкреслив, що не може публічно розкривати всі деталі співпраці з компанією. За його словами, поточні заходи мають тимчасовий, екстрений характер і надалі будуть замінені більш комплексним і продуманим рішенням.

Бескрестнов також закликав зібрати по всій країні інформацію про те, які термінали Starlink використовують в українській армії. Це вказує на можливе впровадження системи "білого списку", за якої доступ до супутникового зв'язку отримають тільки офіційно зареєстровані та підтверджені військові пристрої.

"Ми обов'язково придумаємо спосіб, як зібрати інформацію по Армії, так щоб солдати довірили нам цю інформацію. Хочу також сказати, що компанія SpaceX залучена до процесу і допомагає фахівцям Міністерства оборони", — підкреслив радник.

Нагадаємо, 24 січня Збройні сили РФ під час чергової атаки вперше застосували модернізовані ударні безпілотники типу "Шахед", які були оснащені супутниковим зв'язком Starlink.

А через кілька днів стало відомо, що противник використовує дрони "Молния" зі Starlink, які добираються за 50 км від лінії фронту. Зокрема росіяни діставали дронами до траси Е50 у районі міста Павлоград, підриваючи автівки цивільних і військових.