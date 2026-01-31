SpaceX ограничила использование Starlink в Украине: связь пропадает на скорости выше 90 км/ч

Американская компания SpaceX, по всей видимости, ограничила использование спутникового интернета Starlink на транспорте в Украине. В частности, компания начала применять технические ограничения против терминалов Starlink, которые устанавливаются на беспилотных летательных аппаратах.

Связь Starlink теперь отключается на высокой скорости движения, о чем 31 января сообщили участники профильной группы Народный Starlink в Facebook.

При этом аналогичные сведения поступают от российских военных блогеров. Однако там уточнили, что Starlink теперь отключается при скорости движения более 90 км/ч, что фактически делает невозможным его использование на БПЛА без дополнительных технических модификаций.

"Если кто не понял, условные БЭКи и Бабы ежки будут нас атаковать и в ус не дуть, ибо медленные. Наши же БМ-35 превратились в фанеру с пропеллером", – жалуется один из Z-блогеров.

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов подтвердил, что введенные ограничения являются первыми контрмерами, которые SpaceX предприняла по запросу Министерства обороны Украины.

"Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые SpaceX предприняла по запросу Министерства обороны Украины", — заявил Бескрестнов.

При этом он подчеркнул, что не может публично раскрывать все детали сотрудничества с компанией. По его словам, текущие меры носят временный, экстренный характер и в дальнейшем будут заменены более комплексным и продуманным решением.

Бескрестнов также призвал собрать по всей стране информацию о том, какие терминалы Starlink используются в украинской армии. Это указывает на возможное внедрение системы "белого списка", при которой доступ к спутниковой связи получат только официально зарегистрированные и подтвержденные военные устройства.

"Мы обязательно придумаем способ, как собрать информацию по Армии, так чтобы солдаты доверили нам эту информацию. Хочу также сказать, что компания SpaceX вовлечена в процесс и помогает специалистам Министерства обороны", – подчеркнул советник.

Напомним, 24 января Вооруженные силы РФ в ходе очередной атаки впервые применили модернизированные ударные беспилотники типа "Шахед", которые были оснащены спутниковой связью Starlink.

А спустя несколько дней стало известно, что противник использует дроны "Молния" со Starlink, которые добираются за 50 км от линии фронта. В частности россияне доставали дронами до трассы Е50 в районе города Павлоград, взрывая машины гражданских и военных.