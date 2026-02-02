В Україні створять "білий список" Starlink: Федоров пояснив причину

Після того, як стало відомо, що ЗС РФ отримують дрони зі Starlink, якими атакують об'єкти інфраструктури, а також мирних жителів, українська влада розробила комплекс заходів із протидії використанню американських терміналів росіянами на дронах.

Уряд ухвалив постанову про впровадження білого списку для терміналів супутникового інтернету Starlink. Уже незабаром в Україні працюватимуть тільки перевірені та зареєстровані термінали, а всі інші відключать, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Він наголосив, що такі дії — реакція на використання росіянами Starlink у дронах, які складно збити, оскільки вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ і керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях.

"Єдине технічне рішення для протидії — запровадження "білого списку" та авторизація всіх терміналів. За ініціативою українського уряду ми реалізуємо його у взаємодії зі SpaceX", — написав чиновник.

Він запевнив, що процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим. Достатньо буде одного візиту в центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Для бізнесу також буде простий і зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink — онлайн на порталі "Дія".

Що стосується військових, то їм звертатися до ЦНАПу не потрібно.

"Для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA. Також вам не потрібно ставити власні термінали на баланс військової частини або передавати дані акаунтів — лише вберегти свій термінал від блокування, внісши його до "білого списку"", — пояснив Федоров.

Він підкреслив, що завдяки "білому списку" зберігається стабільний зв'язок для українців, посилюється безпека, а ворог позбавляється технологічних переваг.

"Це вимушений крок уряду зберегти життя українців та об'єкти нашої енергетики", — підсумував міністр, запевнивши, що детальну інструкцію щодо реєстрації терміналів буде надано найближчим часом.

Використання росіянами "Шахедів" і "Молній" зі Starlink

24 січня Збройні сили РФ під час чергової атаки вперше застосували модернізовані ударні безпілотники типу "Шахед", які були оснащені супутниковим зв'язком Starlink.

Через кілька днів стало відомо, що противник використовує дрони "Молнія" зі Starlink, які добираються за 50 км від лінії фронту. Зокрема росіяни діставали дронами до траси Е50 в районі міста Павлоград, підриваючи автівки цивільних і військових.

Один з ударів ЗС РФ з використанням дронів зі Starlink — це атака на пасажирський потяг "Барвінкове-Чоп". 27 січня російські "Шахеди" вдарили по поїзду, коли той перебував за 70 км від фронту. При цьому один БпЛА вибухнув на колії перед тепловозом, два інших влучили у вагон по середині. За попередніми даними ДСНС, відомо про п'ятьох загиблих, але дані змінюватимуться, оскільки є неідентифіковані останки.

Після появи дронів Збройних сил Російської Федерації з терміналами Starlink міністр оборони Михайло Федоров звернувся до компанії SpaceX і мільярдера Ілона Маска з проханням відреагувати на ситуацію.

Уже незабаром було отримано відповідь від американців. Федоров не розкривав деталей, але повідомив, що знайшов розуміння у президента SpaceX Гвінн Шотвелл і в Ілона Маска. Федоров подякував керівникам технологіганта і запевнив, що "почалася робота над вирішенням ситуації".

Своєю чергою російські окупанти шукають способи запобігання блокуванню терміналів Starlink, які встановлюють на безпілотники, що атакують Україну. Наразі модулі супутникового інтернету припиняють свою роботу після того, як дрон перевищить свою швидкість у 90 км/год.

28 січня з'явилася публічна відповідь Ілона Маска щодо дронів зі Starlink, який гостро відреагував на закиди міністра закордонних справ Польщі. 29 січня стало відомо про нові погрози через "Блискавки" ЗС РФ із терміналами супутникового зв'язку, які взяли під удар дорогу на Павлоград і Дніпро.