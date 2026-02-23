DeepState повідомив про новий прорив ЗС РФ в Сумській області: просування на 2 км (карта)

Збройні сили Російської Федерацію продовжують наступати в Сумській області та зуміли закріпитись у селі Покровка, повідомили аналітики. Крім того, противник наближається до Слов'янська, але інші відтинки фронту не рухаються. Що відбувається на Сумському напрямку та яку площу взяли під контроль росіяни?

На російсько-українському кордону в Сумській області з'явилась нова червона зона під контролем підрозділів ЗС РФ, ідеться у новому звіті DeepState у Telegram-каналі. Три тижні тому на вказаному відтинку позначили сіру зону, яка тепер виявилась окупованою противником. Аналітики також показали дві точки, в яких ворожі війська просуваються на Слов'янському напрямку.

Сумська область. Згідно з даними аналітиків, ЗС РФ взяли під контроль село Покровка, розташованому на самому кордоні Сумської області та РФ. Червона зона окупації — близько 2,14 кв. км, а навколо — сіра зона площею 5,4 кв. км. Напередодні, 21 лютого, тут була позначена сіра зона невизначеності площею 6,6 кв. км. А вперше росіяни тут з'явились 31 січня, вказав DeepState.

Відео дня

Наступ ЗС РФ — прорив росіян у Покровці Сумської області, 23 лютого, DeepState Фото: DeepState

Слов'янський напрямок. Ще дві точки, в яких є просування ЗС РФ на східному відтинку фронту, — це схід та південний схід від Слов'янська. На карті з'явився двокілометровий тонкий червоний "язик" від Никифорівки та Липівки. До всього, противник прогнув лінію боїв у районі Платонівки, встановили аналітики.

Наступ ЗС РФ — просування ЗС РФ під Слов'янськом, 23 лютого, DeepState Фото: DeepState

Наступ ЗС РФ — Генштаб про Сумський напрямок

Зранку 23 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про один штурм ЗС РФ на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. У попередніх звітах командування — інформація про одиничні атаки противника.

Зазначимо, Фокус писав про появу нових червоних зон, які з'являлись у Сумській області з грудня 2025 по лютий 2026 року. Зокрема, у грудні стало відомо про появу ЗС РФ у селі Грабовському. Аналітики повідомили, що росіяни певний час стежили за ситуацією у цьому населеному пункті та помітили, що оборонці не надто відповідально ставились до своїх обов'язків. Врешті близько 100 солдатів ЗС РФ зайшли в село: депортували кілька 52 цивільних та до 20 бійців ЗСУ.

Інші зони, в яких стались прориви у Сумській області — це село Мілаївка, розташоване на північ від Грабовського. На карті боїв на вказаному напрямку на той час було п'ять червоних зон та одна сіра (біля села Тіткине).

17 лютого стало відомо про новий удар ЗС РФ по Сумах. Глава Сумської ОВА Олег Григоров написав, що поранено шістьох людей, при цьому росіяни поцілили по центру населеного пункту.

Нагадуємо, 31 січня українська розвідка повідомила про те, як ЗС РФ посилили угрупування біля кордонів Сумської області та чи планують наступ у новому напрямку.