РФ посилює угруповання на Сумщині та готується до боїв у лісі: що говорить розвідка (карта)
За даними джерел "Української правди", російська армія щонайменше з осені 2025 року щомісяця нарощує чисельність свого угрупування на Сумському напрямку і поступово зміщує активність у бік великого лісового масиву на північний захід від Сум.
Основним напрямком тиску російських військ залишається ділянка, захоплена ними між селами Олексіївка — Яблунівка — Юнаківка. Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерело в розвідці. З цього плацдарму противник розвиває наступальні дії одразу трьома "гілками", що тягнуться в напрямку населених пунктів Хотінь, Писарівка та Нова Січ.
За словами джерела, другим, менш помітним, але потенційно небезпечним напрямком було названо район Миропілля.
Як зазначають автори матеріалу, спроба перенесення бойових дій із сіл, де наразі Сили оборони України утримують позиції, у густий лісовий масив може суттєво ускладнити оборону. У цьому разі війна перейде з відносно відкритої рівнинної місцевості до лісу з глибокими ярами, що може створити сприятливі умови для диверсійних та інфільтраційних дій противника.
"По суті, ми отримаємо друге Серебрянське лісництво. Вибивати противника з величезної "зеленки", яка маскує все, від пересувань до бліндажів, буде дуже важко", — ідеться в матеріалі.
Ситуація в Сумській області: що кажуть у ЗСУ
Згідно з картографічними даними аналітичного ресурсу DeepState, з початку року на Сумському напрямку активного просування військ РФ практично не було. Активність противника фіксували 7 січня в районі населеного пункту Олексіївка, де підрозділи ЗС РФ намагалися наступати в бік Писарівки.
Крім того, 9 січня несуттєво змінилася лінія бойового зіткнення на схід від Юнаківки — на цій ділянці фронту розширилася так звана "сіра зона".
Військове керівництво ЗСУ за минулу добу також не повідомляло про просування противника в Сумській області. За даними українського Генштабу, росіяни для ударів по позиціях Сил оборони росіяни використовували авіацію та артилерію.
"На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару застосувавши три керовані авіабомби, здійснив 104 обстріли, в тому числі вісім – з реактивних систем залпового вогню", — ідеться в черговому зведенні Генштабу ЗСУ від 31 січня.
Водночас росіяни зберігають присутність у захопленому в грудні минулого року Грабівському. Начальник управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов підтвердив, що підрозділи ЗС РФ справді перебувають у районі села і намагаються закріпитися, однак підстав говорити про серйозне тактичне просування немає.
За його словами, інформація про нібито масштабний рух ворога не відповідає дійсності. Окремі ворожі групи робили спроби інфільтрації в напрямку населеного пункту Рясне, що розташоване за Грабовським, проте всі вони були безуспішними і не вплинули на оперативну обстановку.
Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState у своєму зведенні ввечері 29 січня повідомили, що армія РФ мала успіхи на полі бою у двох українських областях. У Дніпропетровській області противник узяв під контроль ще один населений пункт.