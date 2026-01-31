РФ посилює угруповання на Сумщині та готується до боїв у лісі: що говорить розвідка (карта)

За даними джерел "Української правди", російська армія щонайменше з осені 2025 року щомісяця нарощує чисельність свого угрупування на Сумському напрямку і поступово зміщує активність у бік великого лісового масиву на північний захід від Сум.

Основним напрямком тиску російських військ залишається ділянка, захоплена ними між селами Олексіївка — Яблунівка — Юнаківка. Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерело в розвідці. З цього плацдарму противник розвиває наступальні дії одразу трьома "гілками", що тягнуться в напрямку населених пунктів Хотінь, Писарівка та Нова Січ.

За словами джерела, другим, менш помітним, але потенційно небезпечним напрямком було названо район Миропілля.

Напрямки ударів ЗС РФ у Сумській області Фото: Українська правда

Як зазначають автори матеріалу, спроба перенесення бойових дій із сіл, де наразі Сили оборони України утримують позиції, у густий лісовий масив може суттєво ускладнити оборону. У цьому разі війна перейде з відносно відкритої рівнинної місцевості до лісу з глибокими ярами, що може створити сприятливі умови для диверсійних та інфільтраційних дій противника.

"По суті, ми отримаємо друге Серебрянське лісництво. Вибивати противника з величезної "зеленки", яка маскує все, від пересувань до бліндажів, буде дуже важко", — ідеться в матеріалі.

Ситуація в Сумській області: що кажуть у ЗСУ

Згідно з картографічними даними аналітичного ресурсу DeepState, з початку року на Сумському напрямку активного просування військ РФ практично не було. Активність противника фіксували 7 січня в районі населеного пункту Олексіївка, де підрозділи ЗС РФ намагалися наступати в бік Писарівки.

Крім того, 9 січня несуттєво змінилася лінія бойового зіткнення на схід від Юнаківки — на цій ділянці фронту розширилася так звана "сіра зона".

Фронт у Сумській області. Січень 2026 року Фото: deepstatemap.live

Військове керівництво ЗСУ за минулу добу також не повідомляло про просування противника в Сумській області. За даними українського Генштабу, росіяни для ударів по позиціях Сил оборони росіяни використовували авіацію та артилерію.

"На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару застосувавши три керовані авіабомби, здійснив 104 обстріли, в тому числі вісім – з реактивних систем залпового вогню", — ідеться в черговому зведенні Генштабу ЗСУ від 31 січня.

Водночас росіяни зберігають присутність у захопленому в грудні минулого року Грабівському. Начальник управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов підтвердив, що підрозділи ЗС РФ справді перебувають у районі села і намагаються закріпитися, однак підстав говорити про серйозне тактичне просування немає.

За його словами, інформація про нібито масштабний рух ворога не відповідає дійсності. Окремі ворожі групи робили спроби інфільтрації в напрямку населеного пункту Рясне, що розташоване за Грабовським, проте всі вони були безуспішними і не вплинули на оперативну обстановку.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState у своєму зведенні ввечері 29 січня повідомили, що армія РФ мала успіхи на полі бою у двох українських областях. У Дніпропетровській області противник узяв під контроль ще один населений пункт.