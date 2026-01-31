РФ усиливает группировку на Сумщине и готовится к боям в лесу: что говорит разведка (карта)
По данным источников "Украинской правды", российская армия как минимум с осени 2025 года ежемесячно наращивает численность своей группировки на Сумском направлении и постепенно смещает активность в сторону крупного лесного массива к северо-западу от Сум.
Основным направлением давления российских войск остается участок, захваченный ими между селами Алексеевка — Яблоновка — Юнаковка. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в разведке. С этого плацдарма противник развивает наступательные действия сразу по трем "ветвям", которые тянутся в направлении населенных пунктов Хотень, Писаревка и Новая Сечь.
По словам источника, вторым, менее заметным, но потенциально опасным направлением был назвал район Мирополья.
Как отмечают авторы материала, попытка переноса боевых действий из сел, где сейчас Силы обороны Украины удерживают позиции, в густой лесной массив может существенно осложнить оборону. В этом случае война перейдет с относительно открытой равнинной местности в лес с глубокими оврагами, что может создать благоприятные условия для диверсионных и инфильтрационных действий противника.
"По сути, мы получим второе Серебрянское лесничество. Выбивать противника из огромной "зеленки", которая маскирует все, от передвижений до блиндажей, будет очень трудно", — говорится в материале.
Ситуация в Сумской области: что говорят в ВСУ
Согласно картографическим данным аналитического ресурса DeepState, с начала года на Сумском направлении активного продвижения войск РФ практически не было. Активность противника фиксировалась 7 января в районе населенного пункта Алекссевка, где подразделения ВС РФ пытались наступать в сторону Писаревки.
Кроме того, 9 января незначительно изменилась линия боевого соприкосновения восточнее Юнаковки — а данном участке фронта расширилась так называемая "серая зона".
Военное руководство ВСУ за минувшие сутки также не сообщало о продвижении противника в Сумской области. По данным украинского Генштаба, россияне для ударов по позициям Сил обороны россияне использовали авиацию и артиллерию.
"На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиаудар, применив три управляемые авиабомбы, осуществил 104 обстрела, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня", — говорится в очередной сводке Генштаба ВСУ от 31 января.
В то же время россияне сохраняют присутствие в захваченном в декабре прошлого года Грабовском. Начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов подтвердил, что подразделения ВС РФ действительно находятся в районе села и пытаются закрепиться, однако оснований говорить о серьезном тактическом продвижении нет.
По его словам, информация о якобы масштабном движении врага, не соответствует действительности. Отдельные вражеские группы предпринимали попытки инфильтрации в направлении населенного пункта Рясное, расположенного за Грабовским, однако все они были безуспешными и не повлияли на оперативную обстановку.
Напомним, аналитики проекта DeepState в своей сводке вечером 29 января сообщили, что армия РФ имела успехи на поле боя в двух украинских областях. В Днепропетровской области противник взял под контроль еще один населенный пункт.