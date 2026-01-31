РФ усиливает группировку на Сумщине и готовится к боям в лесу: что говорит разведка (карта)

По данным источников "Украинской правды", российская армия как минимум с осени 2025 года ежемесячно наращивает численность своей группировки на Сумском направлении и постепенно смещает активность в сторону крупного лесного массива к северо-западу от Сум.

Основным направлением давления российских войск остается участок, захваченный ими между селами Алексеевка — Яблоновка — Юнаковка. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в разведке. С этого плацдарма противник развивает наступательные действия сразу по трем "ветвям", которые тянутся в направлении населенных пунктов Хотень, Писаревка и Новая Сечь.

По словам источника, вторым, менее заметным, но потенциально опасным направлением был назвал район Мирополья.

Напраления ударов ВС РФ в Сумской области Фото: Украинская правда

Как отмечают авторы материала, попытка переноса боевых действий из сел, где сейчас Силы обороны Украины удерживают позиции, в густой лесной массив может существенно осложнить оборону. В этом случае война перейдет с относительно открытой равнинной местности в лес с глубокими оврагами, что может создать благоприятные условия для диверсионных и инфильтрационных действий противника.

"По сути, мы получим второе Серебрянское лесничество. Выбивать противника из огромной "зеленки", которая маскирует все, от передвижений до блиндажей, будет очень трудно", — говорится в материале.

Ситуация в Сумской области: что говорят в ВСУ

Согласно картографическим данным аналитического ресурса DeepState, с начала года на Сумском направлении активного продвижения войск РФ практически не было. Активность противника фиксировалась 7 января в районе населенного пункта Алекссевка, где подразделения ВС РФ пытались наступать в сторону Писаревки.

Кроме того, 9 января незначительно изменилась линия боевого соприкосновения восточнее Юнаковки — а данном участке фронта расширилась так называемая "серая зона".

Фронт в Сумской области. Январь 2026 Фото: deepstatemap.live

Военное руководство ВСУ за минувшие сутки также не сообщало о продвижении противника в Сумской области. По данным украинского Генштаба, россияне для ударов по позициям Сил обороны россияне использовали авиацию и артиллерию.

"На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиаудар, применив три управляемые авиабомбы, осуществил 104 обстрела, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня", — говорится в очередной сводке Генштаба ВСУ от 31 января.

В то же время россияне сохраняют присутствие в захваченном в декабре прошлого года Грабовском. Начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов подтвердил, что подразделения ВС РФ действительно находятся в районе села и пытаются закрепиться, однако оснований говорить о серьезном тактическом продвижении нет.

По его словам, информация о якобы масштабном движении врага, не соответствует действительности. Отдельные вражеские группы предпринимали попытки инфильтрации в направлении населенного пункта Рясное, расположенного за Грабовским, однако все они были безуспешными и не повлияли на оперативную обстановку.

