Россияне захватили населенный пункт на Днепроперовщине и смогли продвинуться на Сумщине, — DeepState (карта)

Российская армия имела успехи на поле боя в двух украинских областях. В Днепропетровской области враг взял под контроль еще один населенный пункт.

Также ВС РФ продвинулись в районе двух населенных пунктов, расположенных в Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в своей сводке вечером 29 января.

По их данным, россиянам удалось оккупировать село Злагода (до 2024 года — Первомайское), что в Днепропетровской области. Также им удалось продвинуться в районе населенного пункта Егоровка в этой же области.

На севере взамен ВС РФ имели продвижение вблизи Грабовского Сумской области. Само село Грабовская перешло под контроль врага еще в декабре 2025 года.

Соответствующие изменения на фронте можно увидеть на онлайн-карте боевых действий.

DeepState | враг оккупировал Злагоду и продвинулся возле Егоровки на Днепропетровщине

DeepState | россияне продвинулись возле Грабовского на Сумщине

Стоит отметить, что на момент публикации в Генеральном штабе ВСУ не подтверждали данных аналитиков о захвате Злагоды и продвижении врага.

Утром 29 января аналитики DeepState писали, что ВС РФ продвинулись в Волчанске на Харьковщине, вблизи Дроновки и Падено в Донецкой области.

Напомним, 29 января военнослужащий Роман Ковалев сообщил, находится ли Купянск-Узловой в Харьковской области под контролем россиян: разоблачил ложное заявление Кремля.

Также 29 января офицер-морпех рассказал в комментарии "Украинской правде", что российская армия почти полностью захватила Мирноград: враг уже развернул в городе свои артиллерию и штабы.