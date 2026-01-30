Росіяни захопили населений пункт на Дніпроперовщині і змогли просунутися на Сумщині, — DeepState (карта)

Російська армія мала успіхи на полі бою у двох українських областях. У Дніпропетровській області ворог взяв під контроль ще один населений пункт.

Також ЗС РФ просунулися у районі двох населених пунктів, розташованих на Дніпропетровщині та Сумщині. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у своєму зведенні увечері 29 січня.

За їхніми даними, росіянам вдалося окупувати село Злагода (до 2024 року — Першотравневе), що у Дніпропетровській області. Також їм вдалося просунутися у районі населеного пункту Єгорівка у цій же області.

На півночі натомість ЗС РФ мали просування поблизу Грабовського Сумської області. Саме село Грабовська перейшло під контроль ворога ще у грудні 2025 року.

Відповідні зміни на фронті можна побачити на онлайн-мапі бойових дій.

Відео дня

DeepState | ворог окупував Злагоду і просунувся біля Єгорівки на Дніпропетровщині

DeepState | росіяни просунулися біля Грабовського на Сумщині

Варто зазначити, що на момент публікації у Генеральному штабі ЗСУ не підтверджували даних аналітиків про захоплення Злагоди та просування ворога.

Вранці 29 січня аналітики DeepState писали, що ЗС РФ просунулися у Вовчанську на Харківщині, поблизу Дронівки та Падено на Донеччині.

Нагадаємо, 29 січня військовослужбовець Роман Ковальов повідомив, чи перебуває Куп'янськ-Вузловий у Харківській області під контролем росіян: викрив неправдиву заяву Кремля.

Також 29 січня офіцер-морпіх розповів у коментарі "Українській правді", що російська армія майже повністю захопила Мирноград: ворог вже розгорнув у місті свої артилерію та штаби.